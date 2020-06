La galaxie REC Group se dÃ©place chez vous par lâ€™entremise des technologies digitales, entre confÃ©rences et salon virtuels

Pionnier international de l’industrie solaire, REC Group inaugurera virtuellement son stand d’exposition le 24 juin et présentera à cette occasion ses produits dans un salon en ligne interactif. Le lancement de ce salon virtuel sera accompagné d’un webinaire sur le nouveau ProPortal de REC destiné aux installateurs REC Solar Professional et d’une conférence Leadership REC sur le sujet « Énergie solaire – du choc du COVID-19 à un avenir radieux ? ». REC Group entre ainsi dans l’ère virtuelle et amène ses produits photovoltaïques de qualité, ses nouveaux outils de vente et ses experts du marché directement au domicile de ses clients.

La conférence Leadership REC fera intervenir l’équipe de direction de REC et des spécialistes REC du monde entier qui apporteront un éclairage sur l’avenir de l’industrie solaire à moyen et long terme, les nouvelles tendances technologiques et commerciales et sur la manière dont les marchés de l’Europe, des États-Unis et de la zone Asie-Pacifique peuvent apprendre les uns des autres suite à la crise sanitaire mondiale. Cette conférence sera animée par Michael Schmela, conseiller administratif chez SolarPower Europe, directeur général chez TaiyangNews et ancien rédacteur en chef de PHOTON International.

Présentation des produits à 360°

Pour faire face à l’annulation ou au report de nombreux salons dédiés aux technologies solaires en raison de la pandémie de COVID-19, REC a décidé de créer un stand virtuel afin de continuer à présenter ses puissants panneaux solaires et de maintenir son lien avec les distributeurs, les installateurs, les clients et la presse. Accessible à tous et partout dans le monde, ce stand virtuel offre une occasion unique de découvrir les produits REC, notamment le panneau solaire REC Alpha, son produit phare, et de les faire tourner à 360°, permettant ainsi de voir les cellules photovoltaïques et les barres de support arrière sous tous les angles.

Objectif : rester connectés

Le salon virtuel comportera en outre un espace installateurs qui présentera les services spécialement pensés pour eux, tels que le programme REC Certified Solar Professional, l’application REC SunSnap et le nouveau REC ProPortal. Le stand virtuel donnera également accès à un webinaire en direct comprenant une démonstration de ce nouveau portail dédié aux installateurs REC, et leur expliquera les nouveaux outils disponibles pour simplifier leur travail et les aider à réaliser des ventes avec les panneaux solaires REC. « Renforcer l’autonomie des consommateurs commence toujours par le renforcement de l’autonomie de ses clients. REC place toujours les propriétaires et les entreprises commerciales au premier plan et il est primordial pour nous de rester connectés à nos installateurs, nos distributeurs et aux autres acteurs clés dans cette période particulière. C’est pourquoi nous avons décidé de passer au numérique avec notre stand et notre conférence », explique Steve O’Neil, CEO de REC Group. « En tant que ‘’Solar’s Most Trusted’’, il est capital pour REC de continuer à promouvoir ses dernières innovations en matière de produits et de services, et de partager son expertise sur les tendances du marché », ajoute Steve O’Neil.

Encadré

Les temps forts du stand virtuel

Conférence Leadership REC : le 25 juin à 15 h 00 (CET)

Participants REC : Steve O’Neil, CEO ; Shankar G. Sridhara, directeur technique ; Ivano Zanni, vice-président EMEA ; John Kim, vice-président Asie-Pacifique ; Cary Hayes, vice-président Amériques ; Chikoma Kazunga, directeur veille stratégique

Animateur : Michael Schmela, conseiller administratif chez SolarPower Europe, directeur général chez TaiyangNews et ancien rédacteur en chef de PHOTON International

Webinaire de lancement du nouveau REC ProPortal pour les installateurs REC Certified Solar Professional :

1er juillet, plusieurs sessions disponibles pour les différentes régions

Autres webinaires sur de nombreux sujets intéressants.

Nombre de places limité.

recgroup.com/virtual-expo