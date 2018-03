La France passe le cap des 8 GW de solaire PV installÃ©s Ã  fin 2017

Au 31 décembre 2017, la puissance raccordée du parc solaire photovoltaïque a dépassé les 8 GW (8044 MW pour être précis) selon les données statistiques du SDES (Services des données et études statistiques). Au cours de l’année 2017, 875 MW ont donc été raccordés, contre 587 MW en 2016 soit une excellente progression d’un peu moins de 50%. Au fil de la mise en service des projets remportés lors des appels d’offres, le marché français s’approche peu à peu du GW annuel. De ce fait, la production d’électricité d’origine solaire photovoltaïque s’élève à 8,6 TWh en 2017, en augmentation de 12 % sur un an. Le photovoltaïque représente 1,8 % de la consommation électrique française sur l’année 2017. Pas de quoi inquiéter les gestionnaires de réseaux soucieux des périmètres d’équilibre.

Depuis le 1er janvier 2017, 18 071 nouvelles installations ont été mises en service, d’une capacité totale de 875 MW, soit 288 MW de plus que l’année précédente. Le quatrième trimestre a été particulièrement dynamique avec 9 902 nouvelles installations raccordées dont 21 avec une puissance supérieure à 5 MW. Près des deux tiers de la puissance raccordée depuis le début d’année (577 MW) correspond à des installations d’une puissance unitaire supérieure à 250 kW, alors que celles-ci représentent seulement 0,7 % du nombre total d’installations raccordées en 2017. Il est à noter que la puissance des projets en file d’attente a progressé de 21 % depuis le début de l’année pour s’établir à 2,9 GW.

Les installations mises en service depuis le début d’année se concentrent dans la moitié sud de la France continentale, principalement dans les régions Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Occitanie représentant près de 69 % de la puissance totale raccordée en France. Les départements de la Gironde, où se situe la plus grande centrale solaire photovoltaïque d’Europe (à Cestas), et des Landes concentrent à eux deux plus de 1,15 GW de puissance raccordée au réseau. La puissance raccordée dans les régions d’outre-mer reste relativement stable au cours de l’année 2017. Elle s’élève à 386 MW au 31 décembre (soit 3 MW de plus qu’un an auparavant)..

