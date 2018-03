AssemblÃ©e Nationale : avis favorable Ã  la nomination d'Arnaud Leroy Ã  la prÃ©sidence de l'Ademe

Au cours de sa réunion du 7 mars 2018, la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale, présidée par Mme Barbara Pompili (REM, Somme), a procédé à l’audition de M. Arnaud Leroy, dont la nomination en tant que président du conseil d’administration de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) est envisagée par le Président de la République Emmanuel Macron.

l’issue de l’audition de M. Arnaud Leroy, la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale s’est prononcée par un vote sur sa nomination. Le résultat du scrutin est le suivant :

Nombre de votants : 40

Bulletins blancs ou nuls : 5

Suffrages exprimés : 35

Avis favorables : 35

Avis défavorables : 0

La commission du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale a émis un avis favorable à la nomination d’Arnaud Leroy comme président du conseil d’administration de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME). La commission compétente du Sénat a également émis un avis favorable à cette nomination.