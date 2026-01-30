Dome Solar : et un Avis Technique de plus avec le procÃ©dÃ© RSB 600 InclineV3DS ! Câ€™est bÃ©ton.

LaÂ fixation Roof Solar Bitume 600 InclineV3DS de Dome Solar est conÃ§ue pour les installations surÂ toitures en bÃ©ton, offrant uneÂ rÃ©sistance accrue aux intempÃ©riesÂ et uneÂ durabilitÃ© optimale. Pari gagnÃ© pour toute lâ€™Ã©quipe de DOME SOLAR Montauban, qui a obtenu un nouvel Avis Technique pour ce procÃ©dÃ© ROOF SOLAR sur support bÃ©ton. Quand on connaÃ®t la difficultÃ© Ã obtenir ces prÃ©cieux sÃ©sames dÃ©livrÃ©s par le CSTB, on mesure le travail accompli et la rigueur dÃ©ployÃ©e lors de la conception des procÃ©dÃ©s.

AppuyÃ©s par les Ã©quipes dâ€™ingÃ©nierie basÃ© au siÃ¨ge social Ã RezÃ© Ã cÃ´tÃ© de Nantes, les techniciens de lâ€™agence de Montauban Å“uvrent Ã la fabrication des nombreuses maquettes, servant aux divers essais de rÃ©sistance ou de tenue au feu, dont les rÃ©sultats seront intÃ©grÃ©s au dossier technique du procÃ©dÃ©. TrÃ¨s apprÃ©ciÃ© par les Ã©tancheurs et les photovoltaÃ¯ciens, ROOF SOLAR se dÃ©cline maintenant en plusieurs version, et compatible avec de nombreux supports. Il devient ainsi un des procÃ©dÃ©s pour toitures terrasses le plus polyvalent.

Cette nouvelle version, sur support bÃ©ton, sans fixation mÃ©canique, avec modules Ã plats ou inclinÃ©s, isolant et Ã©tanchÃ©itÃ© bitumineuse de la sociÃ©tÃ© IKO, permettra aux deux sociÃ©tÃ©s de toucher de nouveaux marchÃ©s dans le secteur de lâ€™industrie et de la logistique. Un atout capital Ã lâ€™heure actuelleÂ !