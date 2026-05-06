Urban Solar Energy, le jour dâ€™aprÃ¨s

Solar Energy se positionne sur lâ€™aprÃ¨s-EDF Obligation d’Achat et les producteurs dâ€™Ã©lectricitÃ© photovoltaÃ¯que en quÃªte dâ€™alternative. ExplicationsÂ !Â Â

Alors quâ€™un nombre croissant dâ€™installations photovoltaÃ¯ques arrivent Ã Ã©chÃ©ance de leur contrat dâ€™obligation dâ€™achat, de nombreux producteurs se retrouvent aujourdâ€™hui face Ã une problÃ©matique majeure : quelle solution adopter pour valoriser leur production aprÃ¨s 20 ans de contrat ? Dans ce contexte, Urban Solar Energy lance deux offres destinÃ©es Ã simplifier et sÃ©curiser cette phase de transition, tout en rÃ©pondant aux enjeux Ã©conomiques et opÃ©rationnels des producteurs.

Une solution clÃ© en main pour les contrats arrivant Ã Ã©chÃ©ance

Pour les clients en fin de contrat avec EDF OA, Urban Solar Energy propose une offre complÃ¨te incluant la gestion de lâ€™ensemble des dÃ©marches administratives (raccordement, contractualisation). Cette prestation est proposÃ©e Ã un tarif de lancement de 199 â‚¬ permettant aux producteurs dâ€™aborder sereinement la sortie de leur contrat historique.

Une offre de migration gratuite pour les producteurs dÃ©jÃ engagÃ©s ailleurs

En parallÃ¨le, Urban Solar Energy dÃ©ploie une offrir Ã destination des producteurs actuellement liÃ©s Ã un autre gestionnaire. Jusquâ€™au 30 juin 2026, ces derniers peuvent bÃ©nÃ©ficier dâ€™un changement de contrat entiÃ¨rement gratuit avec :

- Une prise en charge intÃ©grale des dÃ©marches administratives

- Une transition sans interruption dâ€™injection

- Un accompagnement personnalisÃ©

Cette initiative vise Ã offrir une alternative simple et performante aux producteurs insatisfaits ou insuffisamment accompagnÃ©s.