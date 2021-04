La Fondation Solar Impulse de Bertrand Piccard présente 1000+ solutions propres et rentables à la crise environnementale

Quatre ans après avoir annoncé leur défi d’identifier 1000+ solutions propres et rentables à la crise environnementale, Bertrand Piccard et la Fondation Solar Impulse ont officiellement atteint cet objectif. Aujourd’hui, ils s’engagent à aller encore plus loin.

Aujourd’hui, la Fondation Solar Impulse, dirigée par l’explorateur et psychiatre Bertrand Piccard, a franchi le cap des 1000 solutions identifiées pour protéger l’environnement de manière financièrement rentable. En donnant aux décideurs politiques et économiques les outils permettant d’adopter des politiques énergétiques et environnementales beaucoup plus ambitieuses, la Fondation les aidera à établir une feuille de route pour atteindre leurs objectifs de neutralité carbone avant 2050.

Il n’y a donc plus d’excuses à l’inaction

Ces solutions – technologies, produits, procédés ou services issus de start-up et de grandes entreprises qui couvrent les secteurs de l’eau, de l’énergie, de la construction, de la mobilité, de l’industrie et de l’agriculture – ont toutes un point commun : elles bénéficient à la fois à l’environnement et à l’économie. Chaque candidat au label Solar Impulse Efficient Solution a été soumis à un processus d’évaluation rigoureux mené par des experts indépendants. Il s’agit du seul portefeuille de technologies propres et rentables labellisées mis à la disposition des gouvernements, des entreprises et des particuliers. La masse critique réunie grâce à ce réservoir de plus de 1000+ solutions constitue une ressource unique qui devrait devenir un élément essentiel de l’ensemble des décisions environnementales, des débats médiatiques et des négociations politiques. Et puisque l’innovation ne s’arrête jamais, la Fondation Solar Impulse continuera à labelliser les nouvelles solutions qui lui seront proposées. “Nous avons désormais la preuve qu’il existe suffisamment de solutions pour rendre notre monde plus rentable, plus efficient et plus durable”, assure Bertrand Piccard. “Il n’y a donc plus d’excuses à l’inaction, les décideurs ne pouvant plus prétendre que l’écologie coûte trop cher, nuit à l’économie et détruit des emplois !”

Un Cleanprint lors de la COP26 de Glasgow

Ces 1000+ solutions sont déjà disponibles sur www.solarimpulse.com. Mais Bertrand Piccard veut aller plus loin. Dès cet été, les solutions seront organisées sous forme de Guide dans lequel particuliers, entreprises et gouvernements pourront puiser pour une mise en œuvre à grande échelle. Ce puissant outil permettra à chacun de trouver des solutions concrètes à des problèmes relevant de contextes géographiques, industriels ou financiers spécifiques en à peine trois clics. Pour illustrer cette approche qui consiste à résoudre les problèmes environnementaux en restant économiquement compétitif, la Fondation fournira à différentes autorités publiques un Cleanprint, à savoir un rapport donnant une voie claire et concrète vers la réalisation de leurs engagements en matière de climat. Il identifiera également les domaines dans lesquels les autorités pourraient moderniser leur cadre juridique pour permettre un déploiement plus ambitieux des solutions. Bertrand Piccard présentera le premier Cleanprint lors de la COP26, Conférence sur le climat qui se tiendra en novembre 2021 à Glasgow, avant d’entamer un nouveau tour du monde pour inciter d’autres dirigeants politiques et économiques à se concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes!

Il n’y aura pas de futur pour la société sans transition énergétique réussie dans la durée

Bernard Arnault, Président-directeur général, LVMH, dit: “Chez LVMH, nous prenons l’engagement d’accélérer nos efforts dans la recherche et la promotion de technologies innovantes et propres, allant ainsi toujours plus loin dans notre combat pour l’environnement.” Pierre-Etienne Bindschedler, Président-directeur général, Soprema, dit: “Soprema a choisi, il y a déjà près de 30 ans, de s’investir dans la recherche et le développement de nouvelles solutions responsables. Aujourd’hui, ce ne sont plus des innovations mais des solutions efficientes que nous proposons sur le marché. Et il y a des indicateurs qui ne trompent pas, les choses changent, doucement, mais de combien de temps dispose encore la planète ? Soprema, fier de porter cet engagement avec Solar Impulse et ses partenaires, appelle à agir, dès maintenant. Les équipes Soprema sont mobilisées et prêtes à accompagner les entreprises pour qu’ensemble, nous en sommes convaincus, nous puissions sauver le Monde.” Jean-Laurent Bonnafé, Administrateur directeur général, BNP Paribas, dit: “Il n’y aura pas de futur pour la société sans transition énergétique réussie dans la durée. Cette transformation, qui ne peut être qu’une œuvre collective, passe par des offres de services, de techniques et de technologies. En relevant le défi de sélectionner 1000 solutions favorisant la protection de l’environnement tout en étant rentable, la Fondation Solar Impulse permet d’avancer très concrètement vers cet objectif, dans la lignée des objectifs de l’Accord de Paris.”