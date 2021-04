Deux infos sur lâ€™accÃ¨s Ã  lâ€™Ã©nergie au Mali

Des kits solaires pour La Maison des Mamans

La plateforme de financement LUMO offre l’opportunité d’orienter son épargne sur des projets écologiques et solidaires. Elle apporte ainsi son soutien au projet de construction d’une Maison des Mamans au Mali porté par la Fondem. Installée à proximité d’un centre de santé, la Maison des Mamans accueille les femmes en fin de grossesse, notamment celles qui viennent de villages éloignés. Elle permet ainsi de réduire la mortalité maternelle, 100 fois plus élevée au Mali qu’en France. En 2017, l’association Tisser la Santé a conçu une première Maison des Mamans à Boni, dans la région de Mopti. Entre avril 2018 et février 2021, 1 826 femmes provenant de 91 villages ont été accueillies : 1 070 accouchements ont été enregistrés et aucun décès déploré ! Enjeu majeur en Afrique Sub-Saharienne, la Maison des Mamans est une véritable construction bio-climatique dont la construction repose sur un savoir-faire ancestral, et le fonctionnement est garanti par l’installation de kits photovoltaïques assurant les besoins de base tels que l’éclairage, la ventilation, etc. Une dimension assurée par la Fondem grâce à son ingénierie technique. Quand le solaire devient source de vie !

200 lampadaires solaires dans la région de Mopti

200 lampadaires solaires, 10 localités, deux collectivités française et malienne soudées, des expertises avérées… Une recette qui a porté ses fruits dans la région de Mopti et qui permet à 40 000 personnes de profiter d’un éclairage public respectueux de l’environnement, essentiel à leur tranquillité et au développement économique du territoire.