GreenYellow lance sa premiÃ¨re ombriÃ¨re solaire en Guadeloupe, Ã  Petit-Bourg

GreenYellow, acteur engagé depuis 14 ans dans le développement photovoltaïque et l’efficacité énergétique, fait le pari du développement du photovoltaïsme en Guadeloupe. GreenYellow, accélerateur de la transition énergétique outre-mer !

GreenYellow a mis en service sa première ombrière solaire photovoltaïque de 36 places sur le parking du groupement de producteurs de fruits et légumes SICAPAG, située à Petit-Bourg en Guadeloupe.

Une ombrière de 100 kWc

Dans le cadre de cette coopération, GreenYellow a proposé à la SICAPAG une solution financée, modulable et adaptable à ses besoins spécifiques. C’est ainsi qu’une ombrière solaire photovoltaïque en injection réseau a été développée, construite et mise en place par GreenYellow sur le parking de la coopérative. Ce ne sont pas moins de 224 panneaux photovoltaïques qui y ont été installés. Cette installation d’une puissance de 99,68 kWc permettra à la SICAPAG de produire près de 152 MWh d’électricité verte et locale par an. Cela se traduira concrètement par une économie annuelle de 107 tonnes de CO2.

Outre ces économies d’énergie, cette ombrière photovoltaïque permettra de protéger les véhicules des collaborateurs et visiteurs du soleil, de la pluie et des intempéries, améliorant ainsi leur confort. Par ailleurs, ce projet permet également à la SICAPAG de proposer à ses clients d’accéder à un marché couvert en circuit court de fruits et légumes.

Un abri photovoltaïque pour protéger les clients du marché

« L’idée de notre partenariat avec GreenYellow était de pouvoir, à travers la mise en service d’une ombrière photovoltaïque, permettre à notre parking et aux véhicules d’être à l’abri du soleil, de la pluie et des intempéries, tout en permettant à l’exploitant de bénéficier des bienfaits du soleil. Au fil du temps et de la finalisation de ce projet, nous avons perçu un nouveau besoin de distribution directe des fruits et légumes à la coopérative. De là, l’idée d’ombrières et la volonté d’un marché en circuit court se sont associées, pour que le projet de départ d’abriter des véhicules soit étendu à la concrétisation d’un marché couvert de fruits et légumes. La crise sanitaire a eu impact conséquent : les modes de distribution ont évolué pendant la pandémie, marquant ainsi la nécessité de proposer un marché en circuit court de type « click and collect ». Profitant de l’abri photovoltaïque, les clients peuvent alors compléter leurs achats en produits agro-transformés » précise Emmanuel Collette – Directeur Général – Sicapag.