DÃ©neigement photovoltaÃ¯que : SUNiBrainâ„¢ booste la production solaire en hiver

Alors qu’une vague de froid s’apprête à déferler sur la France, avec des épisodes neigeux attendus çà et là, la société SUNiBrain apporte sa solution de déneigement photovoltaïque. Une première mondiale ! Déjà le 8 février dernier dans la Creuse, l’étrange système d’aspersion écologique s’est activé pour déneiger automatiquement une toiture photovoltaïque de 2000 m². Ce projet de R&D innovant est porté par la start-up toulousaine SUNiBrain™ à la demande de son partenaire BOUBAT ECO ENERGIE. Les enjeux économiques sont considérables et la solution répond à la demande des propriétaires de centrales photovoltaïque.

Depuis des années, SUNiBrain™ optimise la performance des panneaux solaires photovoltaïques de +8 à 10%. Essentiellement en été en limitant les surchauffes – et désormais en hiver en activant le déneigement! Il faut savoir que la neige sur les panneaux empêche totalement la production d’électricité. Le déneigement des centrales solaires est de ce fait un objectif potentiellement très rentable. C’est un challenge d’arriver à déneiger de grandes toitures, explique Damien Dumez, responsable technique de ce projet chez SUNiBrain, précisant aussi: Nous avons eu l’audace d’adopter une approche totalement innovante faisant appel aux technologies à ultrasons pour identifier les conditions d’enneigement et déclencher un arrosage pour éliminer la neige.

Monsieur Simons, le propriétaire de la centrale photovoltaïque pilote, a un rôle actif dans la mise au point de la solution de déneigement. Dans notre région la neige est un problème chaque année explique-t-il. En hiver on peut rester plusieurs jours, voire semaines sans aucune production. Il se réjouit d’avoir bientôt à disposition une solution totalement automatisée : en effet, le moment du déneigement doit être bien choisi et plusieurs stratégies sont complémentaires. Finalement nous apporterons une solution toute simple. C’est ce que nous avons toujours cherché à faire, conclut Nicolas Cristi.

