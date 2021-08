Appel dâ€™offre pour la conception et la fourniture dâ€™une centrale PV en autoconsommation Ã  lâ€™aÃ©roport de LomÃ© au Togo

La Société aéroportuaire de Lomé Tokoin (Salt) a lancé un appel d’offres pour la construction d’une centrale solaire photovoltaïque à l’Aéroport international Gnassingbé Eyadema (Aige). La date limite pour répondre à cet AO a été fixée, pour les entreprises intéressées, au 8 octobre 2021.

L’Aéroport international Gnassingbé Eyadema (Aige) de Lomé va se mettre à l’énergie solaire en autoconsommation dans les prochains mois. Ainsi en a décidé la Société aéroportuaire de Lomé Tokoin (Salt) qui gère l’Aige. Un appel d’offres vient d’être lancé pour le choix d’un développeur qui sera en charge de la conception, de la fourniture et de l’installation de la centrale solaire.

D’après le cahier des charges, le projet vise à réaliser la construction d’une centrale PV solaire photovoltaïque au sol en autoconsommation totale dont la puissance crête minimale sera de 1 825 kWc soit 9 360 m² de modules de 390 Wc. Cette puissance crête permettra de fournir l’énergie électrique nécessaire au fonctionnement de tous les sites de la SALT au travers de la création :

• D’une liaison électrique en boucle de type moyenne tension (HTA) pour le regroupement des postes électriques de la Nouvelle Aérogare, de l’Ancien Fret et Ancien Aérogare, du Nouveau Fret et de l’Aviation Générale.

• D’une liaison électrique en antenne de type Basse Tension depuis le poste Nouvelle Aérogare jusqu’au TGBT de la Direction Générale/Direction Technique. Les sites de la CMS et des logements pourront être alimentés depuis le TGBT de la DG.

La Centrale PV sera raccordée sur le poste de livraison de la nouvelle aérogare et sera équipé de tous les dispositifs de protection et d’un système de gestion de la non injection sur le réseau de la CEET. Elle sera installée sur un terrain situé à 1,1 km de la nouvelle aérogare de la plateforme aéroportuaire. La centrale solaire permettra à l’aéroport de produire 2850 MWh dès la première année et ainsi de réduire sa dépendance vis-à-vis du réseau de la Compagnie énergie électrique du Togo (CEET) et réduira sa consommation de diesel.

Les développeurs intéressés par l’appel à manifestation d’intérêt de la Salt ont jusqu’au 8 octobre 2021 pour formuler leurs propositions.

aeroportdelome.com/wp-content/uploads/2021/08/DCE-SALT-_2ieme-Partie_-Section-V_27012021.pdf