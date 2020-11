La filiÃ¨re solaire se mobilise pour le Geres Ã  la conquÃªte du Prix du Public de la Fondation RAJA-DaniÃ¨le Marcovici

Créé en 1976, le Geres, ONG de développement internationale qui œuvre à l’amélioration des conditions de vie et lutte contre les changements climatiques et leurs impacts, participe au Prix du Public de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici pour son projet d’entrepreneuriat féminin dans le secteur de l’énergie durable au Myanmar en Birmanie. A vos souris !

Les villages ruraux du Thazi Township au Myanmar sont peu couverts par le réseau électrique national, un frein évident au développement économique et à l’amélioration des conditions de vie de la communauté. Les habitants et en particulier les femmes utilisent par ailleurs des méthodes énergivores de cuisson au bois ou au charbon, ce qui a des impacts néfastes sur leur santé et l’environnement (déforestation). Face à ces constats, le Geres développe un réseau de distribution de Solutions Energétiques Durables (SED, comme des foyers de cuisson améliorés, des lampes et kits solaires), géré par un groupement de femmes entrepreneures, et à destination de ces populations rurales très isolées, en particulier les femmes qui en seront les principales utilisatrices pour des usages domestiques et productifs. Ce projet permet de construire une filière économique de SED, adaptée aux besoins locaux, grâce à des femmes entrepreneures qui deviennent actrices du développement durable de leur communauté. La participation de chacune et chacun d’entre vous sera précieuse pour aider le Geres à gagner d’ici le 8 novembre prochain le Prix du Public de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici et les 10 000 euros de dotation à la clé. De quoi poursuivre l’accompagnement des 16 femmes entrepreneures qui ont développé une activité génératrice de revenus dans les villages isolés du Myanmar dont 6 000 foyers sont d’ores et déjà équipés de solutions énergétiques durables.

Encadré

Quid du Prix du Public de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici ?

Le Prix du Public de la Fondation RAJA-Danièle Marcovici récompensera un projet mené par une association en faveur de l’autonomisation des femmes et de la protection de l’environnement en France et dans le monde. Le vote est ouvert à toutes et tous, du 19 octobre au 8 novembre à minuit. Le projet ayant récolté le plus de voix recevra le Prix du Public et une dotation de 10 000 € qui permettra à l’association de développer ses actions.

prixdupublic.fondation-raja-marcovici.com/projet-geres-5