Les tarifs dâ€™achat PV du 4Ã¨me trimestre sont sortis, deux cas Ã  Ã©tudier de prÃ¨s

La Commission de Régulation de l’Énergie a publié le 30 octobre les tarifs applicables pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2020, dans une délibération spécifique à ce trimestre. Cette publication fait suite à la parution au Journal officiel de la modification de la règle du calcul de la dégressivité des tarifs, qui s’applique dès le 1er octobre et, il faut le dire, est beaucoup plus complexe qu’à l’accoutumée. En pratique, la CRE pointe deux cas possibles :

pour les demandes complètes de raccordement effectuées entre le 1er

et le 25 octobre, le cas A s’applique par défaut

pour celles effectuées depuis le 26 octobre, le cas B s’applique

Si un producteur a déposé une demande avant le 25 octobre, mais qu’il souhaite quand même bénéficier des tarifs “cas B”, cela est possible. Il faut en faire la demande expresse à EDF OA. Ce tarif étant plus avantageux pour les puissances comprises entre 9 et 100 kWc, les producteurs ont tout intérêt à le faire s’ils se retrouvent dans ce cas de figure. Il en va de même pour les primes en autoconsommation. Décidément, rien n’est simple dans le monde du photovoltaïque en ce moment.

