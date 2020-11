Moon, la start-up bordelaise dédiée au développement en Afrique lève 1,1 million d’euros pour accélérer son impact

Spécialisée dans l’inclusion énergétique, digitale et financière, Moon a développé des solutions très innovantes pour les zones rurales africaines. Incubée depuis 2017 par l’entreprise Sunna Design, PMI spécialisée dans l’éclairage public solaire, Moon est une entreprise indépendante depuis fin 2019.

Depuis, Moon a su séduire trois investisseurs professionnels soucieux de leur impact avec une levée de 1,1 M€ euros lors d’une « présérie A ». Cette opération permet à la société de financer ses développements technologiques, de poursuivre ses activités au Sénégal où la société sert déjà plus de 5000 clients, et de se lancer au Togo où la société a gagné un important appel d’offre portant sur l’électrification de 150 000 ménages ruraux.

Moon : de l’énergie et des outils digitaux inclusifs

Moon c’est une gamme de kits solaires puissants, de qualité et garantis, vendus avec un smartphone ou une tablette inclus dans chaque kit. Pour la partie énergie : une lampe LED dans chaque pièce du foyer permettant de vivre, travailler et étudier dans les meilleures conditions ; des ports USB pour charger son téléphone, sa tablette, sa lampe torche, sa radio et autres accessoires Moon.

Adapté aux usages des foyers ruraux, les kits Moon sont remboursables petit à petit en Pay As You Go, sans se déplacer grâce aux paiements digitaux, avec des montants qui correspondent à ce que les familles dépensent habituellement en énergie (kérosène, piles, bougies) et digital (téléphones de mauvaise qualité ou contrefaçons à la durée de vie très courte, et remplis de virus).

L’impact de Moon a été très largement reconnu et récompensé

L’inclusion énergétique : Moon a été sélectionnée par l’ADEME et l’AFD dans le cadre de leur appel à projet SolInAE « Solutions innovantes pour un accès à l’énergie durable hors réseau ». Ces institutions de référence ont été séduites par les solutions Moon et soutiennent le développement de l’entreprise dans la région de Kolda, où 3000 foyers vont pouvoir être adressés.

L’inclusion digitale : Dans chaque kit, un Moonphone ou une tablette contenant une suite d’applications dédiées au développement permet d’accompagner ce qui est le plus souvent le premier contact avec numérique pour ces populations. Une découverte qui peut aller jusqu’à permettre une activité génératrice de revenus. Moon a en effet été choisie comme partenaire par Isahit, une entreprise française qui permet aux femmes qui ont des projets d’être soutenues financièrement en échange de travaux à distance pour faire progresser des algorithmes d’intelligence artificielle, et ce depuis leur tablette Moon.

L’inclusion financière : grâce à notre technologie, il s’agit de permettre aux populations qui n’ont pas la possibilité d’avoir un compte en banque, d’avoir néanmoins accès à des services financiers à distance, depuis leur téléphone. Cette activité a un nom, c’est l’Inclusive Fintech. Et Moon vient de recevoir le prestigieux label Inclusive Fintech50, et de rentrer dans le cercle restreint des 50 entreprises au monde qui œuvrent le plus efficacement pour rendre ces services financiers accessibles aux populations vulnérables. En effet Moon permet à ses clients d’entrer dans un cercle vertueux, et une fois le premier kit remboursé régulièrement, d’avoir accès à de nouvelles offres.

Une technologie innovante et frugale développée en France

Soutenu par BPI, Moon a développé un écosystème propriétaire innovant composé d’une plateforme web de supervision, d’une série d’application et d’un OS Android métier. Un ensemble technologique qui permet de rendre accessibles des produits et des services particulièrement adaptés aux besoins de sa cible. Avec une R&D agile, et à la pointe du numérique, Moon développe en continu les meilleurs outils qui permettent aux utilisateurs et à l’entreprise d’avoir un environnement digital qui fonctionne même avec des contraintes fortes.

La communauté de Moon via le financement participatif

Le business modèle de Moon repose sur la confiance donnée à ses clients à qui la société met à disposition ses kits en location-vente. Les clients remboursent progressivement et deviennent propriétaires. Avec Solylend, la plateforme bordelaise de prêt participatif, Moon a déjà par deux fois permis aux particuliers en France de financer ses activités et ses clients de façon vertueuse et gagnant-gagnant. En effet, la dette coûte cher en Afrique, et si un client Moon voulait emprunter localement, ça lui en couterait 20% de taux d’intérêt « micro-crédit ». Et il en couterait 10% à Moon d’emprunter dans une banque Africaine pour financer ses clients. En France, l’épargne ne rapporte presque rien aujourd’hui, du coup, chacun a intérêt à prêter pour un projet qui change la donne tout en étant rémunéré 6%.

« Permettre à tous de prêter à Moon en France pour financer la sortie de la pauvreté de milliers de foyers coupé du monde en Afrique, c’est concret et vertueux » assure Thomas Samuel, PDG de Moon. Pour Pierre Girard, président de Valorem, une ETI leader des énergies renouvelables, et nouvel investisseur de Moon : « Moon c’est déjà aujourd’hui le futur de l’énergie : décentralisée, digitalisée, participative et levier de développement ». Pour Marc de Beffort qui finance activement une quinzaine de startups dont Moon, toutes sélectionnées pour la qualité de leurs leaders et le potentiel de leur business model, « Moon apporte encore davantage, un supplément d’âme, une mission vertueuse pour le développement de l’Afrique, et donc de l’Europe”.