La filiÃ¨re photovoltaÃ¯que franÃ§aise se mobilise le jeudi 5 mars Ã  Grenoble pour renforcer la souverainetÃ© industrielle europÃ©enne

Alors que plus de 90 % des panneaux solaires sont encore importÃ©s dâ€™Asie, la Â«Â JournÃ©e filiÃ¨re industrielle Solaire photovoltaÃ¯queÂ Â» qui se tiendra le jeudi 5 mars Ã Grenoble, rassemble les principaux acteurs franÃ§ais et europÃ©ens pour dessiner lâ€™avenir dâ€™une filiÃ¨re souveraine, compÃ©titive et durable. Co-organisÃ©e et animÃ©e par le CEA, INES-Technologies, Capenergies, Tenerrdis, HoloSolis et Carbon, cette deuxiÃ¨me Ã©dition mettra en lumiÃ¨re les producteurs et projets de giga-usines, les avancÃ©es en R&D, et les dÃ©fis rÃ©glementaires et industriels, avec pour objectif de positionner la France comme un leader du solaire en Europe. Un vÃ©ritable enjeu de souverainetÃ© industrielleÂ !

Lâ€™Ã©nergie solaire photovoltaÃ¯que connaÃ®t un essor sans prÃ©cÃ©dent en Europe et dans le monde. Pourtant, la dÃ©pendance aux importations asiatiques soulÃ¨ve des questions majeures sur la souverainetÃ© industrielle et la rÃ©silience des chaÃ®nes de valeur. Â« Nous sommes fiers d’accueillir Ã Grenoble la seconde Ã©dition de la journÃ©e solaire photovoltaÃ¯que, en collaboration avec nos partenaires Capenergies, Tenerrdis, Carbon et HoloSolis. Cet Ã©vÃ©nement revÃªt une importance capitale pour mettre en lumiÃ¨re le rÃ´le crucial dâ€™un Ã©cosystÃ¨me dâ€™innovation dans la relÃ¨ve des dÃ©fis du Â« PV Made in France Â». Depuis 20 ans, le CEA et ses Ã©quipes sur le site de lâ€™INES en Savoie se consacrent Ã la filiÃ¨re en offrant des plateformes de recherche de pointe et des expertises mondialement reconnues, en opÃ©rant des transferts technologiques rÃ©ussis vers lâ€™industrie europÃ©enne et en impulsant des projets innovants au sein de start-ups ambitieuses Â» sâ€™enthousiasme David DUCA, Chef du DÃ©partement des Technologies Solaires du CEA.

Un temps dâ€™Ã©change entre les acteurs de la filiÃ¨re comme un levier essentiel pour accompagner la dynamique industrielle

Cette journÃ©e, qui fait suite Ã une premiÃ¨re Ã©dition rÃ©ussie en 2024, vise Ã :



Dresser un Ã©tat des lieux des projets de fabricants en France et en Europe.

Identifier les leviers de politique publique et de rÃ©glementation pour soutenir la filiÃ¨re.

PrÃ©senter les innovations technologiques et les programmes de R&D en cours.

Aborder les dÃ©fis du recyclage et de lâ€™Ã©coconception des panneaux solaires.

Â

Pour AgnÃ¨s Arnaud, Directrice dâ€™INES-TechnologiesÂ : Â«Â Depuis plus de dix ans, lâ€™Institut pour la Transition EnergÃ©tique INES-Technologie (ex-INES.2S) accompagne le dÃ©veloppement des technologies photovoltaÃ¯ques jusquâ€™Ã lâ€™intÃ©gration de ces Ã©nergies renouvelables au rÃ©seau. Fort du succÃ¨s rencontrÃ© lors de la premiÃ¨re Ã©dition de cette journÃ©e en 2024, nous sommes persuadÃ©s que ce temps dâ€™Ã©change entre les acteurs de la filiÃ¨re constitue un levier essentiel pour accompagner la dynamique industrielle que nous souhaitons promouvoir. Lâ€™actualitÃ© viendra sans nul doute nourrir les discussions, notamment autour de la PPE3 et des enjeux liÃ©s au Made in Europe.Â Â»

Un programme riche et des intervenants de premier plan

La journÃ©e dÃ©butera par une confÃ©rence introductive de GaÃ«tan Masson (Becquerel Institute) sur le contexte europÃ©en, suivie de sÃ©quences dÃ©diÃ©es aux producteurs franÃ§ais (Voltec, Heliup), aux projets de giga-usines (Carbon, HoloSolis, 3SUN), et Ã la crÃ©ation dâ€™un Ã©cosystÃ¨me industriel (Mondragon Assembly, ECM Technologies, Ecolab). Deux tables rondes animÃ©es par Capenergies et Tenerrdis aborderont :

Les enjeux de rÃ©glementation et de marchÃ© avec des reprÃ©sentants de la DGE, du SER, et dâ€™Enerplan.

Lâ€™intÃ©gration des panneaux solaires franÃ§ais sur les marchÃ©s, avec des acteurs comme Engie, CNR, CVE et Certisolis.

La journÃ©e se clÃ´turera sur les avancÃ©es en R&D (ADEME, CEA & IPVF) et les solutions pour lâ€™Ã©coconception et le recyclage (SOREN, Rosi). Lâ€™Ã©vÃ¨nement est soutenu par lâ€™Agence de l’environnement et de la maÃ®trise de l’Ã©nergie (ADEME), les rÃ©gions Auvergne RhÃ´ne-Alpes et Provence Alpes CÃ´te dâ€™Azur ainsi que le PÃ´le Universitaire dâ€™Innovation Grenoble Alpes. Et Yohann Croizat, Directeur GÃ©nÃ©ral du pÃ´le de compÃ©titivitÃ© Tenerrdis de conclure : Â«Â Le photovoltaÃ¯que est une technologie porteuse d’innovations, qui ne peuvent se dÃ©ployer que grÃ¢ce Ã une base industrielle robuste en France et en Europe. Une journÃ©e comme celle organisÃ©e Ã Grenoble le 5 mars au CEA, un des acteurs europÃ©ens les plus innovants dans le solaire, est en rÃ©sonnance totale avec le rÃ´le de notre pÃ´le de compÃ©titivitÃ© fort de 90 adhÃ©rents dans le photovoltaÃ¯que, Ã travers la structuration d’un Ã©cosystÃ¨me dynamique et complet sur l’ensemble de la chaÃ®ne de la valeur.Â Â»

EncadrÃ©

Les rÃ©actions des industriels

Pour Nicolas Chandellier, CEO de Carbon :Â Â«Â Ã€ un moment charniÃ¨re pour lâ€™industrie europÃ©enne et pour lâ€™ensemble des acteurs de ce segment stratÃ©gique, Carbon se rÃ©jouit de lâ€™importance croissante prise par cette journÃ©e de la filiÃ¨re, dont nous avons activement contribuÃ© Ã la crÃ©ation lâ€™an dernier. Alors que le Made in Europe se concrÃ©tise progressivement, avec la France en fer de lance de sa mise en Å“uvre, il est essentiel de garantir lâ€™alignement de tous les acteurs afin dâ€™accÃ©lÃ©rer ensemble le dÃ©veloppement dâ€™une industrie souveraine, appelÃ©e Ã transformer durablement le paysage du photovoltaÃ¯que de demain.Â Â»

Â

Pour Bertrand Lecacheux, CEO dâ€™HoloSolis :

Â«Â La seconde Ã©dition de la journÃ©e nationale Â«Â filiÃ¨re industrielle solaire PVÂ Â» montre que cette thÃ©matique est devenue incontournable. Quelques semaines aprÃ¨s la publication par le gouvernement de la premiÃ¨re PPE portant des objectifs de rÃ©industrialisation, les acteurs de lâ€™ensemble de la chaine de valeur du PV se retrouveront pour travailler ensemble Ã la renaissance de lâ€™industrie photovoltaÃ¯que.Â Â»