K2 Systems prÃ©sente sa nouvelle solution K2 Carport Ã  Open Energies 2026

K2 Systems sera prÃ©sent au salon Open Energies les 10 et 11 mars 2026 Ã Lyon pour prÃ©senter sa toute nouvelle solution d’ombriÃ¨re de parking. Alliant performance technique, esthÃ©tique sobre et robustesse, cette innovation s’impose comme une rÃ©ponse concrÃ¨te aux enjeux de la transition Ã©nergÃ©tique dans les espaces de stationnement. Une solution technique pensÃ©e pour les professionnelsÂ !

Rendez-vous incontournable des professionnels des Ã©nergies renouvelables, le salon Open Energies accueillera lâ€™Ã©quipe de K2 Systems sur le stand 6.2C06. Ã€ cette occasion, K2 Systems prÃ©sentera sa derniÃ¨re innovation : le K2 Carport, entiÃ¨rement repensÃ© pour rÃ©pondre aux besoins des installateurs, des collectivitÃ©s et des entreprises souhaitant valoriser leurs parkings avec des installations solaires productives. La nouvelle ombriÃ¨re a Ã©tÃ© pensÃ©e pour s’adapter Ã une grande variÃ©tÃ© de configurations tout en offrant un stationnement confortable sous la structure. Sa conception assure une gestion optimale des eaux pluviales grÃ¢ce Ã un rail Ã canal d’Ã©vacuation intÃ©grÃ© ainsi quâ€™un drainage transversal, tandis que la pose des modules en portrait maximise la surface productive. La structure est sous lâ€™homologation ETN, garantissant sa conformitÃ© aux exigences rÃ©glementaires franÃ§aises. Â« Cette nouvelle ombriÃ¨re reprÃ©sente une Ã©tape majeure dans notre offre dÃ©diÃ©e aux parkings. Nous avons voulu proposer une solution qui soit aussi performante sur le plan technique qu’exigeante sur le plan pratique. Notre participation au salon Open Energies est l’occasion idÃ©ale pour la faire dÃ©couvrir Ã nos partenaires, clients et visiteurs Â» se rÃ©jouit JoÃ£o Borges Monteiro, Head of Sales France & Africa French speaking.

EncadrÃ©

Quid de K2 Systems GmbHÂ ?

La sociÃ©tÃ© K2 Systems GmbH est l’un des principaux fabricants mondiaux de systÃ¨mes de montage photovoltaÃ¯que, avec vingt ans d’expÃ©rience. FondÃ©e en 2004 et basÃ©e Ã Renningen prÃ¨s de Stuttgart, l’entreprise propose des composants universels pour les toits plats et inclinÃ©s qui sont faciles Ã installer, durables et sÃ»rs. Les systÃ¨mes de fixation pour les faÃ§ades, les installations extÃ©rieures et les abris de voiture font Ã©galement partie du portefeuille de l’entreprise. Des services numÃ©riques, comme le logiciel de planification K2 Base, soutiennent le processus et rendent les projets PV plus rapides et plus simples. K2 Systems dÃ©veloppe en Allemagne, fabrique principalement en Europe et mise sur une stratÃ©gie d’approvisionnement durable. Les installations PV avec des ossatures K2 sont utilisÃ©es dans plus de 130 pays et produisent environ 124 GWh par jour. Le dÃ©veloppement de systÃ¨mes de montage faciles Ã installer et rÃ©pondant exactement aux besoins des clients est au cÅ“ur de la stratÃ©gie. Avec environ 420 collaborateurs rÃ©partis sur douze sites dans le monde et en Ã©troite collaboration avec des partenaires internationaux, l’entreprise travaille Ã la vision d’une production globale d’Ã©lectricitÃ© Ã partir de l’Ã©nergie solaire. C’est ainsi que K2 Systems fait avancer le tournant Ã©nergÃ©tique.