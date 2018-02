La fiabilitÃ© et la performance des procÃ©dÃ©s SoprasolarÂ® confirmÃ©es par l'Agence QualitÃ© Construction

Début janvier, la Commission Prévention Produit (C2P) de l’Agence Qualité Construction (AQC) a actualisé sa liste verte des procédés photovoltaïques. Elle y a inscrit deux systèmes fournis par SOLARDIS® qui n’ont fait l’objet d’aucun sinistre : le SOPRASOLAR® FIX ALU et le SOPRASOLAR® DUO. Le premier est un complexe d’étanchéité doté de modules photovoltaïques rigides, le second de films souples. L’AQC confirme ainsi l’excellence et la fiabilité des complexes des gammes SOPRASOLAR®. L’entreprise, filiale du Groupe SOPREMA, veille depuis toujours à l’assurabilité de ses solutions solaires et garantit à ses clients des systèmes performants répondant aux dernières réglementations en vigueur.

L’expertise SOLARDIS® au service de la performance

Parmi tous les acteurs du secteur, SOLARDIS® propose la gamme de solutions SOPRASOLAR® la plus large du marché. C’est aussi le seul acteur du secteur à obtenir cette double inscription par l’AQC. Ces solutions, dont l’assurabilité a été démontrée, répondent aux critères les plus exigeants de la C2P et ont fait leur preuve auprès des professionnels du bâtiment. Le SOPRASOLAR® FIX ALU et le SOPRASOLAR® DUO sont sous Avis Technique et 5 autres procédés SOLARDIS® bénéficient d’une Enquête de Technique Nouvelle (ETN). Filiale du Groupe SOPREMA, SOLARDIS® bénéficie du savoir-faire de l’un des premiers acteurs mondiaux de l’étanchéité. Cette position lui permet de proposer une gamme de solutions pérennes, adaptées à chaque type de besoins, en toiture plate et toiture terrasse.

Deux procédés fiables et adaptés à différents usages

Le SOPRASOLAR® FIX ALU est un dispositif développé pour l’intégration en toiture-terrasse étanchée de modules photovoltaïques rigides, fixés sur un ensemble de plots. Liaisonnés à un revêtement d’étanchéité bitumineuse bicouche sous Avis technique, ils ne nécessitent aucun percement ni lestage et évitent ainsi tout risque de pont thermique. Ce procédé léger peut être posé en pente nulle ou supérieure et permet une maintenance facile grâce à un raccordement en surface.

Le SOPRASOLAR® DUO est une solution Haute Performance comprenant un système bicouche bitumineux renforcé, intégrant des laminés photovoltaïques souples collés sur l’étanchéité. Placé sous Avis technique, il s’utilise en neuf comme en rénovation et équipe depuis 2007 près de 320 bâtiments en France et dans le monde, soit 850 000m² de toiture-terrasse. La maintenance du système est facilitée par le raccordement et la connectique en surface. Comme tous les dispositifs de la gamme, le SOPRASOLAR® FIX ALU et le SOPRASOLAR® DUO font l’objet d’une garantie de 20 ans et possèdent une fiche de Données Environnementales et Sanitaires (F.D.E.S.).

Les + de la gamme SOPRASOLAR®

Assurabilité et extension de garantie sur 20 ans.

10 ans sans aucun sinistre.

+ de 2 millions de m² de surface courante traitée.

Facile à mettre en œuvre et à entretenir.

Sans percement ni lestage.

Large domaine d’emploi.

Un accompagnement dès la conception.

