APsystems USA rejoint la liste des fournisseurs approuvÃ©s pour Sunnova, un distributeur amÃ©ricain de services solaires

APsystems a rejoint la liste des fournisseurs approuvés pour Sunnova, un important fournisseur américain de services de stockage d’énergie solaire et résidentielle. L’accord permet d’inclure la technologie innovante des micro-onduleurs APsystems au portefeuille de Sunnova en tant que principaux fournisseurs. Sunnova offre une gamme de solutions de financement pour le solaire incluant des solutions de location d’énergie solaire, de location-acquisition et d’achat d’électricité à des clients partout aux États-Unis.

Sunnova a acquis une solide réputation en matière d’offres solaires simples et pratiques pour les consommateurs, a déclaré Jason Higginson, Directeur Marketing chez APsystems USA. Nous sommes heureux d’apporter notre technologie micro-onduleur à leur plate-forme, afin d’aider plus de propriétaires à faire des économies et tendre vers l’autosuffisance énergétique. Notre objectif est d’offrir à nos clients un choix éclairé pour dynamiser leur vie, a déclaré John Santo Salvo, vice-président et directeur des opérations chez Sunnova. Nous sommes convaincus que l’offre avancée de micro-onduleurs d’APsystems est un ajout idéal à notre portefeuille de solutions solaires permettant à nos clients d’être autonomes. APsystems est répertorié dans la liste des fournisseurs approuvés de Sunnova en 2018 et est désormais une option dans sa plate-forme de solution système.

Plus d’infos…