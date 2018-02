Le championnat du monde cycliste des Ã©nergies renouvelables en Occitanie le 16 juin prochain

Après une première édition réussie du côté de Juliénas en 2016, le championnat du monde cycliste des énergies renouvelables connaîtra le 16 juin 2018 sa deuxième édition en Occitanie. Des Côtes du Rhône aux Corbières ! C’est le club de Narbonne qui prendra en charge l’organisation. La course aura lieu à Rieux Minervois. Elle se tiendra le samedi 16 juin 2018. Dix équipes sont déjà inscrites pour une course qui devient de plus en plus internationale avec la présence d’une team venue de Chine. Le pôle de compétitivité DERBI, régional de l’étape, est très actif sur la mise en place de cet événement qui fera date. Les inscriptions se poursuivent et sont attendues avant le 31 mars prochain afin de fluidifier l’organisation de ce championnat du monde cycliste. Une histoire de rayons de soleil !

Pour s’inscrire…