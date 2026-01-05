La famille Bouygues concrÃ©tise son intÃ©rÃªt pour le solaire avec lâ€™achat de deux parcs solaires

Heling enr, filiale du groupe industriel HelingÂ dÃ©tenu par le family office de la famille Bouygues, vient dâ€™acquÃ©rir auprÃ¨s de BayWa r.e. deux parcs photovoltaÃ¯ques dâ€™une capacitÃ© combinÃ©e de 44 mÃ©gawatts (MW), actuellement en cours de construction et qui devraient Ãªtre mis en service Ã lâ€™Ã©tÃ© 2026.

DÃ©jÃ active dans le secteur de lâ€™hydroÃ©lectricitÃ©, Heling enr officialise ainsi ses premiers projets dans le secteur solaire. Le rachat est financÃ© par un consortium bancaire du groupe BPCE, comprenant BPCE Energeco, la Banque Populaire Val de France et la Banque Populaire Rives de Paris.

Deux projets de revalorisation territoriale totalisant 44 MWc

Le premier projet de 21 MW, situÃ© Ã GiÃ¨vres (Loir-et-Cher), permet la valorisation d’une ancienne carriÃ¨re de sable anthropisÃ©e et laissÃ©e en friche, exploitÃ©e jusqu’Ã la fin des annÃ©es 2010. Le site a Ã©tÃ© pensÃ© pour s’intÃ©grer dans son environnement, avec la conservation de zones humides et la mise en place d’un Ã©co-pÃ¢turage ovin. Cette pratique, encouragÃ©e par les pouvoirs publics, limite lâ€™artificialisation des sols et contribue Ã la transition Ã©cologique des territoires. Le second projet, situÃ© sur les communes de Salsigne et de Villardonnel (Aude), est une centrale Ã dimension agrivoltaÃ¯que de 23 MWc. InitiÃ© par des agriculteurs locaux, ce projet a Ã©tÃ© conÃ§u pour amÃ©liorer les conditions dâ€™Ã©levage dâ€™ovins sur une zone de montagne de 26 hectares touchÃ©e par la sÃ©cheresse. Cette coactivitÃ©, qui associe production dâ€™Ã©nergie renouvelable et activitÃ© agricole, est un modÃ¨le en plein essor en France, visant Ã concilier souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique et souverainetÃ© alimentaire. Â«Â Cette Ã©tape constitue une avancÃ©e majeure dans le dÃ©ploiement de notre stratÃ©gie et dans le renforcement de notre engagement en faveur de la transition Ã©nergÃ©tique. La qualitÃ© et le caractÃ¨re constructif de nos Ã©changes avec les Ã©quipes BayWa r.e. EMEA ont Ã©tÃ© dÃ©terminants pour mener Ã bien cette opÃ©ration. Ces bases solides nous permettront dâ€™aborder dans les meilleures conditions les prochaines Ã©tapes : la poursuite du chantier, la mise en service et lâ€™exploitation future des parcsÂ Â» relate un communiquÃ© dâ€™Heling enr.

Heling EnR : un nouvel acteur ambitieux dans les Ã©nergies vertes

Heling EnR nâ€™est pas tout Ã fait un novice dans le secteur des renouvelables. DÃ©tenue par le groupe Heling â€“ spÃ©cialisÃ© en ingÃ©nierie et exploration des sols, et lui-mÃªme sous lâ€™Ã©gide du family office Bouygues â€“, la sociÃ©tÃ© avait dÃ©jÃ opÃ©rÃ© une premiÃ¨re diversification en 2024 en reprenant lâ€™activitÃ© hydroÃ©lectrique du groupeÂ CVE. Aujourdâ€™hui, Heling EnR revendique sept centrales hydroÃ©lectriques en exploitation sur le territoire national, ainsi quâ€™un portefeuille de projets en dÃ©veloppement. Lâ€™acquisition de ces deux centrales solaires constitue donc une Ã©tape logique dans sa stratÃ©gie de construction dâ€™un mix diversifiÃ© dâ€™Ã©nergies renouvelables, lui permettant de jouer un rÃ´le croissant sur le marchÃ© franÃ§ais.

EncadrÃ©

De Gaulle Fleurance a conseillÃ© BayWa r.e. dans le cadre de la vente de ces deux projets solaires dâ€™envergure

De Gaulle FleuranceÂ a accompagnÃ© BayWa r.e. dans la cession des deux parcs photovoltaÃ¯ques au profit de Heling Enr. BayWaÂ r.e.Â conservera un rÃ´le clÃ© en assurant lâ€™exploitation des deux parcs et la continuitÃ© opÃ©rationnelle en pilotant l’exploitation et la maintenance (O&M) des deux centrales aprÃ¨s leur raccordement. Dans le cadre de cette opÃ©ration, BayWa r.e a Ã©tÃ© conseillÃ©e par Sylvie Perrin, avocate associÃ©e, Anne Kuhanathan, avocate senior manager, et Paul Lefevre, avocat expÃ©rimentÃ©, chez De Gaulle Fleurance. Heling Enr Ã©tait conseillÃ© par Jeantet. Â Â«Â Cette opÃ©ration illustre la maniÃ¨re dont les projets solaires peuvent conjuguer transition Ã©nergÃ©tique, valorisation des territoires et modÃ¨les agricoles rÃ©silients. Nous sommes heureux dâ€™avoir accompagnÃ© BayWa r.e. dans une dÃ©marche qui crÃ©e de la valeur durable, tant pour les exploitants que pour les agriculteurs et les collectivitÃ©s Â», explique Sylvie Perrin, avocate associÃ©e chez De Gaulle Fleurance.