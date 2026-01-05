Ancien ministre de lâ€™Ã©cologie, Christophe BÃ©chu, prÃ©sident dâ€™Angers Loire MÃ©tropole, fait le pari du solaire

AdoptÃ© Ã lâ€™unanimitÃ© par les Ã©lus communautaires, le plan solaire dâ€™Angers Loire MÃ©tropole fixe des objectifs de forte hausse de la production photovoltaÃ¯que Ã lâ€™horizon 2050. Cible visÃ©eÂ : une multiplication par plus de vingt sur la pÃ©riodeÂ !

RÃ©unie en conseil communautaire mi-dÃ©cembre dernier, lâ€™assemblÃ©e dâ€™Angers Loire MÃ©tropole a validÃ© par un vote unanime sans opposition le plan solaire de la collectivitÃ©. Lâ€™objectif affichÃ© est dâ€™accÃ©lÃ©rer le dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables, avec un accent particulier mis sur le photovoltaÃ¯que. A cette occasion, le prÃ©sident dâ€™Angers Loire MÃ©tropole, Christophe BÃ©chu, a rappelÃ© que les collectivitÃ©s territoriales doivent tendre vers la neutralitÃ© carbone dâ€™ici 2050. Â«Â Lâ€™enjeu est dâ€™accÃ©lÃ©rer sur les Ã©nergies renouvelablesÂ Â», a-t-il martelÃ©. Pour ce faire, de nouveaux sites ont Ã©tÃ© identifiÃ©s pour le photovoltaÃ¯que, de nouveaux lieux dâ€™implantation comme lâ€™aÃ©roport de MarcÃ©, les abords des voies ferrÃ©es ou certains dÃ©laissÃ©s autoroutiers.

Une production multipliÃ©e par plus de vingt dâ€™ici 2050

Le document adoptÃ© sâ€™appuie sur des objectifs chiffrÃ©s, la production dâ€™Ã©nergie solaire photovoltaÃ¯que sur le territoire pourrait passer de 40 GWh en 2025 Ã 900 GWh en 2050. Le solaire reprÃ©senterait alors 47 % de lâ€™ensemble des Ã©nergies renouvelables locales. Au total, les Ã©nergies renouvelables pourraient couvrir jusquâ€™Ã 76 % des consommations dâ€™Ã©nergie du territoire Ã lâ€™horizon 2050, contre 12 % aujourdâ€™hui. La collectivitÃ© reconnaÃ®t que son action seule ne suffira pas Ã atteindre ces objectifs : Â«Â On va devoir mobiliser les acteurs privÃ©sÂ Â», a indiquÃ© Corinne Bouchoux, en citant notamment les entreprises, les agriculteurs et les particuliers. ConcrÃ¨tement, les entreprises pourront bÃ©nÃ©ficier de lâ€™appui de lâ€™association Atlansun, rÃ©seau dâ€™acteurs du solaire dans le Grand Ouest, chargÃ© de mettre en relation les porteurs de projets et les professionnels du secteur. Les particuliers pourront, de leur cÃ´tÃ©, sâ€™appuyer sur lâ€™association AlisÃ©e, dont la mission est de sensibiliser et dâ€™orienter les habitants dans leurs dÃ©marches.