BCM Energy relance son activitÃ© de fourniture dâ€™Ã©nergie 100% verte

BCM Energy, 1er énergéticien 100% vert, relance son activité de fourniture d’énergie et crée elmy, une nouvelle marque portant l’ensemble de ses activités. Fort d’un modèle totalement intégré – de la production à la consommation, sans intermédiaire – elmy propose donc dès à présent une offre d’électricité verte premium pour les particuliers, les entreprises ou encore les collectivités.

Après la cession de son activité de fourniture début 2022 en raison de la crise énergétique, la PME lyonnaise indépendante voit plus que jamais vers l’avenir. Fort de ses apprentissages et face à l’urgence climatique, l’expert en gestion d’énergie renouvelable depuis 2015 entend défendre sa vision sur le marché avec elmy.

La transition énergétique au cœur des ambitions d’elmy

Via son modèle intégré qui lui permet de maîtriser l’entièreté de la chaîne de valeur de l’énergie, elmy propose aux consommateurs de participer au développement des énergies renouvelables et d’une transition énergétique qui s’opère dans le respect des territoires, de l’environnement, et des citoyens. Concrètement, depuis la recherche et développement jusqu’au service client, tous les métiers d’elmy sont internalisés. Cela lui permet de gérer l’énergie de ses producteurs partenaires, exclusivement basés en France, au sein de son propre périmètre d’équilibre pour valoriser leur énergie au quotidien. Ce faisant, elle peut assurer que 100% des besoins en énergie renouvelable de ses clients sont couverts par un approvisionnement direct et premium, tout en leur permettant de financer directement la transition énergétique via la part énergie de leur facture.

Investir dans le développement de nouveaux actifs de production renouvelable en France

Ainsi, au bout de la chaîne, ce modèle intégré permet à elmy d’investir dans le développement de nouveaux actifs de production renouvelable en France et d’engager concrètement les territoires dans la transition. « Face aux enjeux climatiques actuels et à venir, la responsabilité du fournisseur va au-delà de la simple fourniture d’énergie. C’est pour cela que nous défendons ce modèle intégré, un système vertueux global pour la transition énergétique qui prend en compte les enjeux écologique et solidaire. Nous souhaitons reconnecter les gens à l’énergie, en apportant la pédagogie nécessaire à la bonne compréhension du marché de l’énergie, et des conseils pour mieux la gérer au quotidien » explique Albert Codinach, CEO d’elmy. A court terme, l’objectif d’elmy est de s’installer sur le marché de la fourniture et de permettre à chacun d’avoir un impact concret, tout en renforçant sa position sur la gestion et la production d’énergie renouvelable. A plus long terme, elmy veut s’imposer comme l’acteur intégré 100% vert leader sur le marché pour contribuer plus fortement au développement des énergies renouvelables et à la transition énergétique.

Construire l’entreprise contributive de demain

En tant qu’entreprise, elmy prend également des engagements responsables en faisant du bien-être au travail une priorité. Avec la mise en place d’une gouvernance inspirée de l’holacratie, elmy prend le contrepied des organisations classiques traditionnelles en misant sur l’intelligence collective où le pouvoir et la prise de décision sont distribués et partagés entre tous. Cette organisation, mise en place il y a 1 an, a permis le développement du projet porté par l’équipe composée de 100 salariés, en quelques mois seulement. « elmy s’est construit grâce à la volonté, l’énergie et l’engagement des collaborateurs. Comme notre modèle, nous avons ici aussi internalisé toutes les phases de sa création : du nom jusqu’à l’identité graphique, en passant par le développement du site et des interfaces clients » conclut Albert Codinach. La PME, à la recherche d’experts passionnés pour faire grandir elmy, compte aller plus loin en mettant en place la semaine de 4 jours pour l’ensemble de ses salariés dès la rentrée prochaine.