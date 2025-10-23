InnoEnergy nomme Sébastien Clerc en tant que CEO pour conduire sa stratégie 203

InnoEnergy, investisseur à impact qui accélère l’industrialisation des cleantech, a nommé Sébastien Clerc au poste de CEO. Il prendra ses fonctions le 1er janvier 2026. Diego Pavia, qui dirige avec succès InnoEnergy depuis sa création en 2010, restera dans l’entreprise afin de mener à bien des missions spécifiques qui contribuent à son développement pendant les trois prochaines années.

InnoEnergy a été classé au premier rang mondial des investisseurs en capital-risque les plus actifs dans le domaine de l’énergie, selon PitchBook (Morningstar Group) en 2020 et de 2022 à 2024. Depuis 2010, InnoEnergy a lancé ou soutenu plus de 540 start-ups et scale-ups, aidant quatre d’entre elles à devenir des licornes industrielles. À ce jour, ces entreprises ont levé plus de 34 milliards d’euros, créé plus de 47 000 emplois et sont en passe de réduire de 2,3 gigatonnes de CO2e d’ici 2030.

Un ambitieux scénario de croissance pour 2030

Entouré de l’équipe d’InnoEnergy et s’appuyant sur son écosystème unique de partenaires industriels, f inanciers et publics, Sébastien Clerc mettra en œuvre un ambitieux scénario de croissance pour 2030, approuvé à l’unanimité par les 39 actionnaires d’InnoEnergy. Au cours des cinq prochaines années, InnoEnergy fera émerger de nouveaux champions industriels en accélérant les investissements dans les plus de 160 startups qui composent son portefeuille et apportera son soutien à de nouvelles entreprises, elle renforcera également ses activités de formations initiales et continues, contribuant ainsi pleinement aux ambitions de l’Europe pour les industries propres. D’ici 2030, les startups du portefeuille d’InnoEnergy prévoient d’attirer jusqu’à 160 milliards d’euros d’investissements, correspondant au volume total de financements nécessaire pour leur développement sur les cinq prochaines années.

Un CV riche, à la croisée de la finance et des EnR

Les actionnaires d’InnoEnergy ont nommé à l’unanimité Sébastien Clerc en raison de son leadership reconnu dans le domaine de la transition énergétique, de sa longue expérience en tant que décideur en matière d’investissement et de ses solides références en matière de mobilisation de financements. Au cours des 13 dernières années, Sébastien Clerc a occupé le poste de CEO de Voltalia. Pendant son mandat, il a converti ce qui était une jeune start-up en un producteur et prestataire de services intégrés dans le domaine des énergies renouvelables, présent dans 20 pays. Voltalia, cotée à Euronext Paris depuis 2014, participe à des centaines de projets solaires, éoliens, biomasse et batteries, ainsi qu’à des start-ups innovantes dans des secteurs tels que la recharge de véhicules électriques et la valorisation de la biomasse. Auparavant, il a fondé et dirigé pendant 12 ans Natixis Environnement & Infrastructure (aujourd’hui rebaptisé Mirova), une société de gestion de fonds pionnière dédiée à l’investissement durable, notamment dans la décarbonisation industrielle et la production d’énergies renouvelables.

Déclaration de Sébastien Clerc, prochain CEO d’InnoEnergy

“Je suis honoré de rejoindre InnoEnergy alors que nous assistons à une nouvelle révolution industrielle, qui offre d’énormes opportunités économiques partout dans le monde. Comme le réaffirme le Clean Industrial Deal, les cleantechs sont le pilier de la croissance économique européenne, où seuls les pionniers audacieux pourront s’imposer. Je range InnoEnergy dans cette catégorie. En m’appuyant sur l’héritage de Diego et avec l’aide de l’incroyable équipe d’InnoEnergy, je me réjouis de faire franchir une nouvelle étape à l’entreprise.”