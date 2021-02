SMA signe un contrat de 46 MVPS pour un projet solaire de grande envergure (220 MW) dans le dÃ©sert dâ€™Atacama

SMA fournira 46 Medium Voltage Power Station pour la centrale photovoltaïque Diego de Almagro Sur de 220 mégawatts dans le désert chilien d’Atacama. Avec ce projet, le producteur d’électricité sud-américain Colbun SA étend son portefeuille dans le domaine des énergies renouvelables.

« La centrale photovoltaïque Diego de Almagro Sur jouera un rôle important pour le marché de l’approvisionnement en énergie chilien. Nous nous réjouissons d’autant plus que Colbun SA ait opté pour la technologie fiable et le savoir-faire éprouvé de SMA », indique Daniel Rosende, General Manager de SMA Amérique du Sud. « Nos solutions pour les projets photovoltaïques de plusieurs mégawatts ont prouvé leur fiabilité et leur performance dans le monde entier et sont parfaitement adaptées aux conditions extrêmes du désert d’Atacama. » SMA livrera un total de 46 Medium Voltage Power Station (MVPS) pour le projet photovoltaïque Diego de Almagro Sur, chacune étant équipée d’un onduleur central SMA Sunny Central 4600 ainsi que d’un transformateur et d’une cellule de distribution dans un conteneur.

Une solution containairisée pour faire face à des conditions extrêmes

Cette solution containairisée est facile à transporter et sa mise en service et son installation sont rapides. Grâce au système actif de gestion de la température Opticool® de SMA, les MVPS sont parfaitement armées pour faire face aux conditions extrêmes dans le désert le plus sec du monde et leur fonctionnement optimal est garanti même à des altitudes élevées. Aujourd’hui déjà, 44 % de l’électricité consommée au Chili est issue d’énergies renouvelables. Le pays met en œuvre un programme énergétique, dont l’objectif est de porter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique à 70 % d’ici 2030, et à 95 % d’ici 2050.

Encadré

Medium Voltage Power Station : la solution clé en main de qualité supérieure

Dotée d’un design Plug-and-Play conçu pour une utilisation internationale, la Medium Voltage Power Station (MVPS) de SMA offre une densité de puissance maximale. Pour la transformation du courant électrique, sous toutes les latitudes, optez pour le matériel le plus fiable, équipé d’une technologie de pointe et certifié à l’échelle internationale. Comptant parmi les premiers systèmes pouvant être utilisés partout dans le monde, il est la solution idéale pour la nouvelle génération de centrales photovoltaïques de 1 500 V DC. La solution skid préconfigurée de 20 pieds est facile à transporter et rapide à mettre en service. La Medium Voltage Power Station de SMA offre une sécurité d’installation optimale tout en garantissant une production énergétique maximale et en réduisant le plus possible les risques associés à la logistique et à l’exploitation des projets de grandes centrales photovoltaïques.