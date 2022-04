La cuisine solaire Ã  Marseille laurÃ©ate du label Â« AnnÃ©e de la Gastronomie Â»

Le projet « Soleil Délicieux de Provence », acte 1, Ouverture d’une saison solaire gastronomique bienveillante » porté par l’association Les Festins Photoniques a été retenu parmi les lauréats du label « Année de la Gastronomie » pour la saison du printemps. Au nombre des partenaires, on compte – Aix Marseille Université, le collège André Malraux 13e, la Mairie du 4e/5e de Marseille, la guinguette solaire le Présage, l’école Polytech-Marseille – et le soutien d’ENGIE et de Solar Brother, Une belle brochette…solaire !

Le projet « Soleil Délicieux de Provence » prévoit de conduire en parallèle deux actions pédagogiques sur la cuisine solaire à Marseille dans un collège et un Centre Municipal d’Animation, de créer un nouvel outil de cuisson solaire collectif avec le Massilia Bande Organisée et d’organiser le 2ème concours de cuisine solaire Massilia Solar Cooking Cooking Contest 2022. Avec « les ingénieuses du piano solaire de Marseille 13° », l’association sensibilisera des jeunes de 3ème aux fondamentaux de l’ingénierie et de l’énergie du solaire en construisant des cuiseurs solaires artisanaux et en les utilisant.

Avec « le goût du soleil délicieux, à partager entre générations », une recette traditionnelle de Provence sera revisiter par des ainé-e-s, en la réalisant ensemble (jeunes et ainé-e-s) avec des fours solaires au sein du Centre Municipal d’Animation de Fédération Marseille 4ème.

Avec le « Massilia Bande Organisée », les Festins Photoniques transforment avec des élèves ingénieurs un chariot vertical de logistique en batterie mobile de cuisson solaire avec trois gros tubes, afin de produire jusqu’à 20 portions par fournée. Point d’orgue de la saison, le 2ème concours de cuisine solaire, le Massilia Solar Cooking Contest #MSCC22 sera organisé début juin à Marseille au Présage. Jusqu’à 8 équipes de cuisinier-e-s utiliseront des cuiseurs solaires pour commettre un menu solaire dressé de leur invention, qui sera évalué par un jury de personnalités.

« Être lauréat du label Année de la Gastronomie, c’est une formidable reconnaissance pour la cuisine solaire créative et conviviale que nous développons à Marseille. Notre cuisine parle aux ventres d’écologie, elle crée du lien pour mieux vivre ensemble avec moins de CO2. Le projet Soleil Délicieux de Provence est pétri de bienveillance pour son acte 1, si nécessaire en cette période belliqueuse qui nous invite à transitionner plus vite. L’acte 2 cet été sera plus festif encore j’espère, pour célébrer la paix en Ukraine » déclare Richard Loyen, président de l’association Les Festins Photoniques.