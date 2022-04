Intersolar Europe 2022: Technologies et projets photovoltaÃ¯ques innovants pour l’agriculture

L’agrivoltaïsme ou agri-PV, c’est-à-dire l’optimisation de l’usage conjoint des sols pour l’agriculture et la production d’électricité solaire, affiche une croissance dynamique et suscite un intérêt grandissant. Inersolar Europe 2022 fait le point !

Depuis longtemps, l’agrivoltaïsme n’est plus un produit de niche. Selon l’Institut Fraunhofer ISE, plus de 14 gigawatts (GW) d’agri-PV étaient déjà installés dans le monde en 2020, la majorité en Chine. Mais cette technologie s’implante aussi en Europe. Ainsi, l’Allemagne lance des appels d’offres d’aide à l’innovation, l’Italie prépare un régime de soutien à grande échelle et la France a créé la première association agrivoltaïque au monde. Même la standardisation, considérée comme la condition sine qua non pour l’émergence d’un marché, progresse.

Eviter les conflits d’usage du foncier

Des acteurs de cette filière présenteront d’autres expériences, projets innovants et technologies d’agri-PV lors du salon Intersolar Europe du 11 au 13 mai 2022 dans le cadre de The smarter E Europe à la Messe München. En outre, la veille du salon, le 10 mai, ils échangeront à propos du large éventail de prestations autour de l’agri-PV lors de l’Intersolar Europe Conference.

L’un des principaux moteurs de l’agrivoltaïsme est d’éviter les conflits d’usage du foncier avec l’agriculture pour le développement de la production d’électricité solaire avec la création de centrales au sol. Une tendance constatée dans de nombreux pays européens. L’Italie souhaite promouvoir l’agrivoltaïsme en mettant à disposition une enveloppe de 1,1 milliard d’euros et lancer l’installation de 2 GW de capacités correspondantes. Depuis 2017, la France encourage l’agri-PV par des appels d’offres innovation ; rien qu’en 2020, 48 installations ont été réalisées. Pour Christian Dupraz, chercheur à l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE), la tendance est surtout aux installations équipées de systèmes de suivi (trackers).

Les appels d’offres en faveur de l’innovation et le développement de normes stimulent le développement

Les appels d’offres d’aide à l’innovation promettent de stimuler le développement de l’agrivoltaïsme en Allemagne. En avril 2021, les représentants des secteurs de l’agriculture, de l’industrie solaire, de la recherche et des organismes de certification se sont mis d’accord sur le projet de norme DIN-SPEC 91434, étape préliminaire à une future norme DIN. Ce projet de norme traite des aspects fondamentaux de l’agrivoltaïsme tels que le domaine d’application, la terminologie, les critères ou exigences en matière de technologie, de planification, d’installation, d’exploitation et de maintenance. À partir de ce travail, l’Agence fédérale des réseaux a précisé en octobre 2021 les exigences relatives à cette technologie comme point de départ pour les appels d’offres en faveur de l’innovation qui seront lancés au printemps 2022 dans le cadre de la Loi allemande sur les énergies renouvelables (EEG) pour un volume de 150 mégawatts (MW). Dans son accord de coalition, le nouveau gouvernement allemand a annoncé son intention de renforcer son soutien à l’agri-PV dans le cadre de son offensive solaire de 200 GW. Le volume de l’appel d’offres initialement prévu a été relevé de 50 MW à 150 MW. En outre, le champ d’application a été étendu aux cultures pluriannuelles et permanentes, y compris à la fruiticulture.

L’agri-PV présente un potentiel particulièrement élevé dans le domaine de l’agriculture économe en eau dans les régions au climat désertique ou aux saisons sèches marquées. Des projets de recherche internationaux tels que WATERMED4.0 et APV-MaGa (Agrivoltaïque pour le Mali et la Gambie) étudient et mettent en œuvre un triple usage foncier pour l’Afrique de l’Ouest : de la culture de denrées alimentaires en passant par la production d’électricité solaire à la récupération et au stockage de l’eau de pluie grâce aux panneaux solaires installés.

Un potentiel énorme dans l’arboriculture, la culture de baies et la viticulture

À Babberich, aux Pays-Bas, des framboises mûrissent sur une ferme de 3,3 ha à l’abri d’une installation agrivoltaïque de 2,67 MW, et, ce avec succès : le rendement net de la récolte a augmenté d’environ 6 pour cent par rapport à la culture classique des framboises sous tunnels plastiques. Max Tegtmeyer de BayWa r.e. a également évoqué ces expériences lors d’un webinaire sur l’agri-PV organisé par l’International Solar Energy Society (ISES) et le Global Solar Council (GSC), promoteurs de longue date d’Intersolar Europe. Ce projet a été récompensé en 2021 par le prix « The smarter E AWARD » dans la catégorie « Outstanding Solar Projects ». Afin de démontrer et d’optimiser les possibilités de l’agrivoltaïsme dans la fruiticulture, une installation expérimentale de 258 kW a été réalisée en septembre dernier dans un verger de pommiers en Rhénanie-Palatinat. Cinq démonstrateurs agrivoltaïques dans la fruiticulture (fruits à pépins et baies), d’une puissance totale d’au moins 1 650 kW, seraient mis en place dans le Bade-Wurtemberg, selon l’annonce faite mi-janvier 2022 par le ministère de l’environnement de ce Land, qui a débloqué 2,5 millions d’euros à cet effet.

Intersolar Europe 2022 met la technologie en avant

Intersolar Europe 2022 s’est fixé comme objectif l’échange international d’expériences en matière d’agrivoltaïsme et entend faire avancer cette technologie relativement jeune. Ce salon professionnel aura lieu du 11 au 13 mai 2022 à la Messe München dans le cadre de The smarter E Europe. Des entreprises comme BayWa r.e. AG et SunFarming GmbH présenteront leurs projets, d’autres comme Axial Structural Solutions S.L, IDEEMATEC GmbH et Premium Mounting Technologies Systems (PMT) les technologies nécessaires à leur réalisation. Goldbeck Solar GmbH, lauréate du prix « Intersolar AWARD » en 2021 pour ses arcs solaires mobiles, présentera également ses produits. En outre, Next2Sun GmbH ainsi que STEAG Solar Energy Solutions GmbH seront représentées au salon. Parmi les autres exposants prévus figurent des organismes de recherche comme l’AIT Austrian Institute of Technology GmbH et l’Institut Fraunhofer pour les systèmes énergétiques solaires (ISE). Le document relatif aux dernières tendances en matière d’agri-PV indique où trouver les exposants au salon Intersolar Europe 2022 de Munich.

Intersolar Europe Conference: l’agrivoltaïsme en vedette

L’Intersolar Europe Conference, qui aura lieu le 10 mai 2022, constituera un autre temps fort. Outre des sessions sur les applications du PV flottant et du photovoltaïque intégré au bâtiment (BIPV), deux événements seront organisés ce jour-là sur le thème de l’agrivoltaïsme. La session « How to Benefit most from Solar & Farming » présentera, outre des concepts sur les potentiels réalistes de l’agri-PV, les évolutions actuelles du marché ainsi qu’un aperçu des produits et des solutions innovantes. La session « Understanding the Versatility of Combining Solar Power with the Agribusiness » s’enchaînera ensuite directement. Les intervenants présenteront une palette d’applications agrivoltaïques ainsi que les avantages et les développements des agriculteurs. Enfin, la conférence fournira un aperçu des interactions entre énergie solaire et agriculture urbaine.

Plus de détails sur le développement exponentiel de l’agrivoltaïsme en Europe dans le document « Trend Paper For Intersolar Europe: Agricultural PV ».