Nouvelle toiture dâ€™Ã©cole Ã  Ã©quiper en solaire pour SolÃ©vent

Solévent, initiative citoyenne qui invite à œuvrer par le collectif à la transition énergétique du territoire de la Gironde, officialise le lancement d’un 5ème projet photovoltaïque citoyen sur le département, le premier sur la commune de Lormont. Détails !

Après la réalisation de leur trois premiers projets, et en attendant l’installation de leur 4ème réalisation sur le toit de l’école du centre au Bouscat (33) cet été, l’équipe de Solévent part à la conquête d’une nouvelle ville, Lormont. L’initiative citoyenne envisage de positionner une centrale photovoltaïque sur le toit de l’école Romain Rolland.

Premier projet sur la ville de Lormont, le plus grand réalisé jusqu’alors

Cette dernière sera la plus puissance réalisée jusqu’à présent par Solévent : en jeu, 160 kWc et l’équivalent de la consommation de près de 65 foyers grâce à une énergie renouvelable, locale, et vertueuse. « L’objectif à moyen terme pourrait être d’avoir au moins une réalisation citoyenne dans toutes les communes de la métropole bordelaise et de continuer notre essaimage sur le reste du département. Aujourd’hui, les collectivités ont le pouvoir de faire fonctionner la démocratie participative et se réapproprier les enjeux énergétiques » s’enthousiasme Magali Martin. Le projet comportera quelques 400 panneaux photovoltaïques fabriqués en Europe.

Un financement citoyen, une approche au-delà de la production d’énergie

Comme tous les projets réalisés par Solévent, le financement est entièrement citoyen. En effet, les personnes, physiques et morales, peuvent investir dès 50€ pour participer directement au projet. En tout, environ 50 000€ citoyens sont nécessaire à sa réalisation. La gouvernance coopérative offre ainsi une voix unique pour les prises de décision. « Ce qui est intéressant avec Solévent est le fait que l’on puisse rassembler autour d’un projet commun des personnes très diverses, aux compétences hétérogènes, et que l’on peut s’impliquer que l’on soit amateur ou professionnel des questions énergétiques. De plus, la mise en place de groupes de travail thématiques permet à chacun de participer que l’on ait beaucoup ou peu de temps à y consacrer. Finalement, on se prend rapidement au jeu » renchérit Magali Martin. Le partenariat créé avec la ville de Lormont sur cette école posée au milieu d’un quartier populaire permettra également aux bénévoles de Solévent d’accentuer leur travail de pédagogie autour de la transition énergétique.