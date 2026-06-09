La CRE choisit Next Step Energy : la premiÃ¨re STEP construite en France depuis 40 ans sera corse !

La Commission de RÃ©gulation de lâ€™Energie (CRE) a retenu le projet de Station de Transfert dâ€™Ã‰nergie par Pompage (STEP) portÃ© par Next Step Energy Ã Ajaccio. Pour la premiÃ¨re fois depuis 1985, une nouvelle STEP sera construite en France. ImplantÃ© en Corse, initiÃ© par la Ville dâ€™Ajaccio via un appel Ã manifestation dâ€™intÃ©rÃªt, ce projet stratÃ©gique dâ€™une puissance de 12 MW contribuera Ã rÃ©duire les coÃ»ts du systÃ¨me Ã©lectrique de lâ€™Ã®le tout en stabilisant le rÃ©seau.

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Next Step Energy figure parmi les laurÃ©ats retenus par la Commission de RÃ©gulation de l’Ã‰nergie (CRE) dans le cadre de la procÃ©dure de sÃ©lection des projets de stockage dâ€™Ã©lectricitÃ© en Corse (dÃ©libÃ©ration nÂ° 2026-111 du 26 mai 2026). SituÃ© Ã Saint-Antoine, Ã Ajaccio, ce projet de Station de Transfert dâ€™Ã‰nergie par Pompage (STEP) co-dÃ©veloppÃ© avec les collectivitÃ©s du territoire affichera une puissance de 12 MW. Cette installation permettra de stocker lâ€™Ã©lectricitÃ© lorsquâ€™elle est disponible en abondance et de la restituer lors des pÃ©riodes de forte demande (service de report de charge). Elle contribuera Ã©galement Ã stabiliser le rÃ©seau Ã©lectrique corse (apport dâ€™inertie et rÃ©glage de frÃ©quence). Avec les autres projets sÃ©lectionnÃ©s, elle permettra ainsi de rÃ©duire les charges de Service Public de lâ€™Energie de plus de 350 Mâ‚¬ sur 30 ans.

Moins de 18 mois de dÃ©veloppement, une validation en un temps recordÂ !

Ce succÃ¨s obtenu en un temps record, moins de 18 mois aprÃ¨s le lancement du projet, dÃ©coule dâ€™un travail collectif des Ã©quipes de Next Step Energy et de la Ville dâ€™Ajaccio avec toutes les parties prenantes du projet. Â« Nous nous fÃ©licitons de ce succÃ¨s, fruit dâ€™une dynamique collective exceptionnelle rÃ©unissant des acteurs aux expertises complÃ©mentaires autour dâ€™un projet fÃ©dÃ©rateur. Nous tenons Ã saluer la Ville dâ€™Ajaccio et de la CommunautÃ© dâ€™AgglomÃ©ration du Pays Ajaccien (CAPA) pour leur engagement, Hydrostadium pour son accompagnement en maÃ®trise dâ€™Å“uvre, Abest pour la conception des retenues, GEB pour la partie gÃ©otechnique, les experts locaux (Corse GÃ©oscience, Helix, J. Pariente, PGP Consultants, Visu), EDF SEI ainsi que les services de lâ€™Etat impliquÃ©s, et tout particuliÃ¨rement lâ€™Agence dâ€™Urbanisme et de lâ€™Ã‰nergie. Ce projet illustre pleinement une conviction : ce sont des partenariats pluriels et innovants qui permettront de relever les dÃ©fis de la transition Ã©nergÃ©tiqueÂ Â», prÃ©cise Gauthier Dieny, Directeur GÃ©nÃ©ral DÃ©lÃ©guÃ© Innovation et Nouveaux MarchÃ©s de Tenergie, en charge de Next Step Energy.

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Les STEP, un levier stratÃ©gique pour le systÃ¨me Ã©lectrique de demain

Avec prÃ¨s de 5 GW de capacitÃ©s installÃ©es, les STEP reprÃ©sentent aujourdâ€™hui le principal moyen de stockage dâ€™Ã©lectricitÃ© en France. Mais alors que toutes les infrastructures existantes ont Ã©tÃ© construites dans les annÃ©es 1970 et 1980, aucune nouvelle STEP nâ€™a Ã©tÃ© mise en service depuis plus de quarante ans. Dans un contexte marquÃ© par lâ€™essor des Ã©nergies renouvelables et lâ€™Ã©lectrification croissante des usages, les besoins en flexibilitÃ© du systÃ¨me Ã©lectrique augmentent fortement. RTE, lâ€™ADEME et lâ€™OPECST considÃ¨rent unanimement le dÃ©ploiement de nouvelles capacitÃ©s de stockage comme un

Â« investissement sans regret Â». Les projections de RTE Ã©valuent les besoins futurs entre 20 et 30 GW, tandis que la PPE 3 prÃ©voit 1,7 GW supplÃ©mentaires de STEP Ã lâ€™horizon 2035 et identifie un fort potentiel de dÃ©veloppement dans les zones non interconnectÃ©es. Â« Alors que la Corse doit prÃ©parer la sortie des productions Ã©lectriques fossiles hÃ©ritÃ©es du siÃ¨cle dernier, nous avons compris lâ€™intÃ©rÃªt des solutions Ã©nergÃ©tiques du XXIáµ‰ siÃ¨cle. Lâ€™Ã©nergie solaire et le stockage seront au cÅ“ur de la transition Ã©nergÃ©tique de notre Ã®le. A proximitÃ© dâ€™une centrale photovoltaÃ¯que que nous co-dÃ©veloppons, nous avons identifiÃ© ce potentiel de STEP sur le foncier communal d’Ajaccio. A lâ€™appui dâ€™un appel Ã manifestation dâ€™intÃ©rÃªt, nous sommes trÃ¨s heureux dâ€™avoir pu engager ce projet aux cÃ´tÃ©s de Next Step Energy. Notre territoire souhaite montrer qu’il est possible de concilier innovation, Ã©cologie, intÃ©gration paysagÃ¨re et rÃ©alisme Ã©conomique. La dÃ©cision de la CRE constitue aujourd’hui une Ã©tape dÃ©cisive et une reconnaissance forte de la pertinence de cette dÃ©marche Â» conclut StÃ©phane Sbraggia, maire d’Ajaccio et PrÃ©sident de la CAPA

EncadrÃ©

Next Step Energy prÃªt Ã contribuer au renouveau des STEP en France

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Next Step Energy est une entreprise franÃ§aise basÃ©e Ã Meylan, en IsÃ¨re au cÅ“ur des Alpes, pionniÃ¨re dans le stockage d’Ã©nergie via des stations de pompage turbinage. Next Step Energy est issue de l’alliance entre Envinergy, spÃ©cialiste historique des transactions en Ã©nergies renouvelables depuis 1977, et Tenergie, leader franÃ§ais indÃ©pendant dans le dÃ©veloppement et la production d’Ã©nergies renouvelables. Sa vision : offrir aux territoires des solutions souveraines et durables de stockage d’Ã©nergie et dâ€™eau, essentielles pour sâ€™adapter au changement climatique tout en luttant contre celui-ci en permettant une production d’Ã©lectricitÃ© compÃ©titive et dÃ©carbonÃ©e Ã toutes les heures de la journÃ©e. Forte de son premier succÃ¨s CRE, Next Step Energy rÃ©affirme son ambition de contribuer significativement aux objectifs STEP de la PPE et prÃ©pare un programme d’investissement significatif, dont ce premier dossier dâ€™environ 50 Mâ‚¬ nâ€™en est quâ€™une premiÃ¨re pierre. Moins de 4 ans aprÃ¨s sa crÃ©ation, l’entreprise, qui sâ€™appuie sur un comitÃ© scientifique de premier plan ainsi quâ€™un rÃ©seau de partenaires externes, compte 6 collaborateurs et prÃ©voit une dizaine de recrutements pour accompagner la montÃ©e en charge de son portefeuille de projets.

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