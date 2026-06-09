JinkoSolar, 20 ans d’innovation, de solutions solaires intÃ©grÃ©es et de stockage d’Ã©nergie de pointe Ã  Intersolar 2026

Ã€ l’occasion d’Intersolar Europe 2026, JinkoSolar, met en lumiÃ¨re deux dÃ©cennies de performances Ã©prouvÃ©es, son portefeuille de solutions photovoltaÃ¯ques (PV) Ã haut rendement et ses solutions de stockage d’Ã©nergie intÃ©grÃ©es (ESS).

De Â«Â All in SolarÂ Â» (2006) Ã Â«Â Solar for AllÂ Â» (2026), le parcours de Jinko tÃ©moigne d’une innovation continue, d’une prÃ©sence mondiale et d’une fiabilitÃ© Ã long terme. Fort de cet hÃ©ritage, Jinko renforce sa position de partenaire de confiance, offrant des performances constantes et une valeur ajoutÃ©e durable sur un marchÃ© de l’Ã©nergie en constante Ã©volution. GrÃ¢ce Ã sa forte prÃ©sence en Europe, Jinko continue de rÃ©pondre Ã un Ã©ventail toujours plus large d’applications, au-delÃ du solaire. ConformÃ©ment Ã cette stratÃ©gie, Jinko ESS a Ã©tÃ© crÃ©Ã©e en 2022 en tant qu’entreprise dÃ©diÃ©e au stockage d’Ã©nergie, soutenant la transition vers des systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques plus flexibles et rÃ©silients. Jinko ESS combine des solutions technologiques avec des capacitÃ©s de soutien aux projets.

Ã€ Intersolar 2026, Jinko dÃ©montre comment vingt ans d’expÃ©rience se traduisent par des solutions fiables et performantes pour le marchÃ© de l’Ã©nergie actuel. La gamme Tiger Neo 3.0 reflÃ¨te une approche globale de l’innovation solaire, combinant une efficacitÃ© de pointe, une fiabilitÃ© avancÃ©e et une ingÃ©nierie adaptÃ©e Ã chaque scÃ©nario. Des modules rÃ©sidentiels au design raffinÃ© aux solutions hautes performances pour les centrales Ã©lectriques et les applications critiques, cette gamme rÃ©pond aux exigences changeantes du marchÃ© photovoltaÃ¯que mondial tout en Ã©tablissant de nouvelles normes en matiÃ¨re de rendement Ã©nergÃ©tique (plus de 24,8%), de durabilitÃ© et de dÃ©veloppement durable.

ParallÃ¨lement, avec le lancement de Tera G3 et de la gamme de produits SunGiga G2, Jinko ESS continue de renforcer sa position sur le marchÃ© europÃ©en du stockage d’Ã©nergie. En combinant une technologie de batterie avancÃ©e, une conception de systÃ¨me intÃ©grÃ©e et des capacitÃ©s de support local en pleine expansion, l’entreprise s’attache Ã fournir des solutions de stockage fiables et performantes qui offrent une plus grande flexibilitÃ©, une valeur Ã long terme et soutiennent l’accÃ©lÃ©ration de la transition Ã©nergÃ©tique en Europe. En privilÃ©giant les technologies Ã©prouvÃ©es, la pertinence pour le client et les systÃ¨mes Ã©nergÃ©tiques intÃ©grÃ©s, Jinko renforce son rÃ´le de partenaire de confiance dans la transition Ã©nergÃ©tique europÃ©enne.