Carole Delga : Â« La RÃ©gion lance son Green New Deal et s’appuiera sur l’organisation d’une convention citoyenne pour l’Occitanie. Â»

Mardi 23 juin, Carole Delga a réuni, lors d’un séminaire, les conseillers régionaux de la majorité pour travailler au lancement le 16 juillet prochain d’un large plan de transformation et de développement en réponse aux défis de la relance de l’économie, de la justice sociale et du changement climatique : un Green New Deal (GND) pour l’Occitanie, une première pour une région en Europe. Il s’appuiera sur l’organisation et les travaux d’une Convention citoyenne qui réunira en septembre 100 citoyens tirés au sort.

« Ce week-end, j’ai pris connaissance avec une grande attention des 149 propositions de la Convention citoyenne pour le Climat transmis au gouvernement. Le travail est d’une grande qualité ; je m’y retrouve pleinement, à la fois dans l’ambition élevée affichée, faire baisser de 40% les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 qui renvoie vers l’objectif de faire de l’Occitanie la première région à énergie positive d’Europe, et dans les mesures proposées par les 150 citoyens. » a introduit Carole Delga.

« Un certain nombre de ces mesures a déjà mis en place par la Région Occitanie depuis 2016 : en autres le soutien à l’agriculture biologique et aux circuits-courts avec le plan Alimentation, l’aide à la rénovation énergétique avec l’écochèque logement, l’arrêt de l’extension des zones commerciales périurbaines et la revitalisation de commerces de centre-ville dans Occitanie 2040, l’augmentation du bonus pour l’achat d’un véhicule peu polluant avec l’écochèque mobilité, la généralisation des tarifs de train à petits prix avec cet été 1 million de billets à 1 € pour voyager en Occitanie, etc. Depuis 3 ans, j’interpelle également l’Etat pour lancer un grand plan d’investissement en faveur de la modernisation de nos infrastructures ferroviaires ou encore pour expérimenter les aménagements de voies réservées aux véhicules partagés et aux transports collectifs sur les autoroutes, ce qu’a exprimé clairement la Convention citoyenne. Le président de la République doit entendre leurs propositions et ce que les élus font remonter des territoires ; et il revient au gouvernement et au parlement de s’emparer sérieusement de ce travail et d’apporter des réponses à la mesure de la crise que connait notre pays. » a poursuivi la présidente de Région.

« Dans la continuité de la feuille de route Occitanie 2040 adoptée en décembre dernier et à la lumière des conclusions de la Convention citoyenne pour le climat et des travaux en cours de l’Union européenne, la majorité régionale va poursuivre son action par le lancement d’un Green New Deal pour l’Occitanie le 16 juillet prochain, à l’occasion de sa prochaine Assemblée plénière. On retrouvera les grandes thématiques de la politique régionale : se nourrir, se loger, se protéger, se déplacer, se former, etc. Des premières mesures importantes seront annoncées dès juillet en faveur de l’alimentation et du consommer local, en faveur de la stratégie « de la ferme à la fourchette » comme l’a présenté fin mai la Commission européenne. Pour enrichir leurs travaux, les élus de la majorité régionale ont également décidé ce matin d’associer largement les citoyens en organisant en septembre la Convention citoyenne pour l’Occitanie, première du genre au niveau local, sur le modèle de la Convention citoyenne pour le Climat. Elle débouchera sur une grande votation régionale à l’automne. » a conclu Carole Delga.