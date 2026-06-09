La consommation d’Ã©nergie mondiale des centres de donnÃ©es devrait tripler d’ici 2030 et remodeler le secteur de lâ€™Ã©nergie

Les centres de donnÃ©es deviennent rapidement des infrastructures numÃ©riques critiques, Ã©voluant de sites informatiques en arriÃ¨re-plan vers des plateformes stratÃ©giques pour le cloud, la connectivitÃ© et les services axÃ©s sur les donnÃ©es. La croissance est portÃ©e par l’adoption du cloud et des hybrides, une forte augmentation du trafic de donnÃ©es et la demande d’environnements sÃ©curisÃ©s et rÃ©silients, favorisant les constructions de colocation et d’hyperscale, tandis que l’IA renforce l’expansion avec des charges de travail Ã haute densitÃ© d’unitÃ©s de traitement graphique (GPU). Dans ce contexte, la consommation d’Ã©nergie des centres de donnÃ©es devrait tripler, avec un taux de croissance annuel composÃ© (TCAC) de 21,1 % de 2024 Ã 2030, selon GlobalData.

Le dernier rapport de GlobalData consacrÃ© aux data centers, rÃ©vÃ¨le que les Ã‰tats-Unis et la Chine restent les plus grands marchÃ©s, reprÃ©sentant respectivement 38 % et 24,2 % de la consommation mondiale d’Ã©nergie des centres de donnÃ©es en 2024, en raison de leur concentration de capacitÃ© hyperscale et de colocation ainsi que de solides Ã©cosystÃ¨mes numÃ©riques et d’IA. Cet Ã©quilibre devrait Ã©voluer d’ici 2030, la Chine Ã©tant projetÃ©e pour dÃ©passer les Ã‰tats-Unis, atteignant environ 30,1 % et grimper encore jusqu’Ã 33,6 %.

Les deux gÃ©ants de lâ€™IAÂ : Etats-Unis et Chine

Rehaan Shiledar, analyste Power, chez GlobalData, commente : Â« La capacitÃ© installÃ©e mondiale des centres de donnÃ©es devrait augmenter d’ici 2030, offrant une expansion de prÃ¨s de trois fois en seulement six ans. La Chine devrait mener ce moteur de croissance, passant de 27 % en 2024 Ã 35 % d’ici 2030. Bien que les Ã‰tats-Unis restent le deuxiÃ¨me marchÃ© en importance, actuellement Ã 42 %, leur part devrait chuter Ã 34 % d’ici 2030. MÃªme en 2030, la Chine et les Ã‰tats-Unis reprÃ©sentent ensemble environ 69 % du marchÃ©, ce qui implique que la capacitÃ© mondiale des centres de donnÃ©es restera fortement concentrÃ©e dans deux zones gÃ©ographiques. Â» La capacitÃ© installÃ©e des centres de donnÃ©es dans le reste du monde devrait se maintenir Ã environ 31 % entre 2024 et 2030. La rÃ©gion Asie-Pacifique (APAC) devrait dÃ©passer les autres rÃ©gions gÃ©ographiques, soutenue par une accÃ©lÃ©ration de la numÃ©risation, l’adoption du cloud et des investissements durables dans les infrastructures. Des marchÃ©s tels que l’Inde, la Russie, le Japon, la CorÃ©e du Sud et l’Australie disposent de pipelines de projets importants, avec des dÃ©veloppements couvrant tout leur cycle de vie, de la planification et des autorisations Ã la construction et Ã la mise en service.

Â«Â Les fournisseurs de colocation et de services s’Ã©tendront en parallÃ¨le en fournissant de l’Ã©lectricitÃ© et de l’espace Â« prÃªts Ã l’emploi Â»

Â« Le marchÃ© mondial des centres de donnÃ©es est sur le point d’Ãªtre principalement faÃ§onnÃ© par les hyperscalers, les fournisseurs de colocation et de services managÃ©s, ainsi que les entreprises, car chaque segment rÃ©pond Ã un ensemble distinct et durable d’exigences. Les hyperscalers resteront le principal moteur de croissance, car la formation, l’infÃ©rence et les charges de travail cloud-native en IA nÃ©cessitent d’importantes capacitÃ©s dÃ©livrÃ©es avec une vitesse industrielle, une efficacitÃ© extrÃªme et une intÃ©gration Ã©troite entre le calcul, le stockage et le rÃ©seau. Les fournisseurs de colocation et de services s’Ã©tendront en parallÃ¨le en fournissant de l’Ã©lectricitÃ© et de l’espace Â« prÃªts Ã l’emploi Â», des Ã©cosystÃ¨mes d’interconnexion denses et des structures commerciales flexibles Â» poursuit Rehann Shiledar. Les Ã‰tats-Unis sont positionnÃ©s pour dominer Ã la fois le dÃ©ploiement Ã hyperÃ©chelle et le dÃ©ploiement de colocation. Son pipeline de dÃ©veloppement est estimÃ© Ã 78,2 % des hyperscalers et 21,5 % des centres de donnÃ©es de colocation. Le Royaume-Uni prÃ©sente un profil contrastÃ© : le pipeline penche davantage vers la colocation que les installations hyperscale construites par eux-mÃªmes, avec environ 61,2 % des projets de colocation contre environ 38,8 % des hyperscalers. Le segment hyperscale sera ancrÃ© par Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) et Google Cloud, souvent appelÃ©s les Â« Big Three Â», ainsi que Meta, qui sont les forces principales.

La Chine vise Ã construire davantage de data centers dans les rÃ©gions oÃ¹ les EnR sont disponibles en abondance

Les politiques gouvernementales transforment fondamentalement le marchÃ© mondial des centres de donnÃ©es en donnant la prioritÃ© Ã la localisation des donnÃ©es, Ã la durabilitÃ© et Ã l’investissement dans les infrastructures numÃ©riques. Les initiatives clÃ©s incluent des lois obligatoires sur la souverainetÃ© des donnÃ©es et des incitations Ã l’infrastructure. Par exemple, les Ã‰tats-Unis ont publiÃ© un dÃ©cret exÃ©cutif accÃ©lÃ©rant l’octroi de permis fÃ©dÃ©ral pour les centres de donnÃ©es, destinÃ© Ã faciliter le soutien financier aux centres de donnÃ©es Ã grande Ã©chelle en juillet 2025. En fÃ©vrier 2022, la Chine a introduit une stratÃ©gie nationale visant Ã construire davantage de centres de donnÃ©es dans les rÃ©gions occidentales, oÃ¹ la terre, l’Ã©lectricitÃ© et les Ã©nergies renouvelables sont disponibles en abondance. Le gouvernement indien propose des incitations fiscales et un soutien politique pour attirer des investissements, encourageant ainsi une expansion plus rapide des centres de donnÃ©es. Et Rehaan Shiledar de conclure : Â« Les centres de donnÃ©es remodÃ¨lent rapidement le secteur de l’Ã©nergie. PortÃ©e par l’accÃ©lÃ©ration de l’IA et de l’informatique en cloud, la demande mondiale d’Ã©lectricitÃ© provenant des centres de donnÃ©es a explosÃ©. Avec une seule installation hyperscale capable d’absorber autant d’Ã©nergie qu’une petite ville, cette croissance impose des changements importants dans la capacitÃ© de production, les investissements en transport et distribution, ainsi que dans les opÃ©rations quotidiennes du rÃ©seau. Â»