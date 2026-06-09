FOPH/Autoconsommation collective : Comment faire de l’Ã©nergie un levier au service des habitants et des territoires ?

Ã€ l’occasion de sa Convention annuelle, la FÃ©dÃ©ration des Offices Publics de l’Habitat (FOPH) a prÃ©sentÃ© les premiers rÃ©sultats d’une Ã©tude consacrÃ©e aux conditions de dÃ©veloppement de l’autoconsommation collective au sein de ses organismes adhÃ©rents. RÃ©alisÃ©e avec la Banque des Territoires et accompagnÃ©e par Ressorts, Pouget Consultants et LLC & AssociÃ©s, cette Ã©tude analyse les conditions Ã©conomiques, fiscales, juridiques et opÃ©rationnelles permettant aux Offices Publics de l’Habitat et aux SEM adhÃ©rentes de produire, distribuer et valoriser localement une Ã©nergie renouvelable au bÃ©nÃ©fice de leurs locataires, mais Ã©galement des Ã©quipements publics et des territoires. DÃ©cryptageÂ !

Ces premiers rÃ©sultats ont Ã©tÃ© prÃ©sentÃ©s et dÃ©battus lors d’une table ronde consacrÃ©e Ã la production et Ã l’autoconsommation d’Ã©nergie rÃ©unissant Emmanuelle Cosse, prÃ©sidente de l’Union sociale pour l’habitat, Gil Vauquelin, directeur de la transition Ã©cologique Ã la Banque des Territoires, Ariane MassiÃ¨re, directrice gÃ©nÃ©rale de Rouen Habitat, Luc Laventure, directeur gÃ©nÃ©ral de l’OPH de la MÃ©tropole Toulousaine, Simon Mariani, directeur du business development d’Enerdata ainsi que Justine Bain-Thouverez, avocate chez LLC & AssociÃ©s. Les Ã©changes Ã©taient animÃ©s par Mathilde Henry, analyste politique et consultante chez Ressorts.life, et William Le Goff, directeur des Ã©tudes prospectives de la FOPH. Dans un contexte marquÃ© par la volatilitÃ© des prix de l’Ã©nergie, les tensions gÃ©opolitiques et la nÃ©cessitÃ© d’accÃ©lÃ©rer la transition Ã©cologique, l’autoconsommation collective apparaÃ®t comme une piste prometteuse pour renforcer la maÃ®trise locale de l’Ã©nergie tout en contribuant Ã la rÃ©duction des charges supportÃ©es par les habitants.

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Des opÃ©rations encore Ã©mergentes mais un potentiel rÃ©el

La France comptait prÃ¨s de 1 400 opÃ©rations d’autoconsommation collective Ã la fin de l’annÃ©e 2025, tÃ©moignant d’un intÃ©rÃªt croissant pour ces dispositifs.

Toutefois, les deux tiers d’entre elles regroupent moins de dix participants, illustrant le potentiel de dÃ©veloppement encore important de ce modÃ¨le. L’Ã©tude s’intÃ©resse plus particuliÃ¨rement Ã la Â« Personne Morale Organisatrice bailleurs sociaux Â», qui permet aux organismes concernÃ©s de coordonner des opÃ©rations d’autoconsommation collective Ã l’Ã©chelle de leur patrimoine et de leur territoire. Au-delÃ des seuls logements sociaux, ces dispositifs peuvent Ã©galement bÃ©nÃ©ficier Ã des Ã©quipements publics, des commerces ou d’autres bÃ¢timents situÃ©s Ã l’Ã©chelle intercommunale. Afin d’identifier les conditions de viabilitÃ© Ã©conomique de ces opÃ©rations, l’Ã©tude a modÃ©lisÃ© cinq configurations reprÃ©sentatives : l’alimentation des parties communes de plusieurs bailleurs Ã l’Ã©chelle d’un quartier, celle des locataires d’une rÃ©sidence, d’un Ã©quipement public, d’un commerce ou encore de bÃ¢timents rÃ©partis Ã l’Ã©chelle d’une intercommunalitÃ©. Ces travaux montrent que la rÃ©ussite de ces opÃ©rations dÃ©pend notamment de la taille des bÃ¢timents concernÃ©s, du niveau d’ensoleillement, des conditions de valorisation de l’Ã©nergie produite et du soutien apportÃ© par les collectivitÃ©s publiques. Les travaux menÃ©s ont Ã©galement permis d’identifier 19 projets d’autoconsommation collective portÃ©s par des adhÃ©rents de la FÃ©dÃ©ration sur l’ensemble du territoire national.

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Construire les conditions de la viabilitÃ© Ã©conomique

Les premiers rÃ©sultats soulignent que le dÃ©veloppement de l’autoconsommation collective suppose de rÃ©unir plusieurs conditions : un niveau suffisant de consommation locale de l’Ã©nergie produite, des dÃ©bouchÃ©s adaptÃ©s, un cadre rÃ©glementaire stabilisÃ© et des modÃ¨les Ã©conomiques permettant d’assurer l’Ã©quilibre des opÃ©rations. L’Ã©tude met notamment en Ã©vidence les difficultÃ©s liÃ©es Ã la valorisation des surplus d’Ã©lectricitÃ©, aux mÃ©canismes de revente de l’Ã©nergie et Ã certaines contraintes fiscales ou juridiques. Elle identifie Ã©galement plusieurs leviers susceptibles d’accÃ©lÃ©rer le dÃ©veloppement de l’autoconsommation collective : renforcer la capacitÃ© des Offices Ã porter des projets d’Ã©nergies renouvelables, permettre le dÃ©ploiement de ces opÃ©rations Ã l’Ã©chelle intercommunale afin d’alimenter plus largement logements et Ã©quipements publics, et adapter le cadre fiscal pour sÃ©curiser leur viabilitÃ© Ã©conomique Ã long terme. Â« Nous devons progressivement passer d’une Ã©nergie de marchÃ©, subie par les territoires, Ã une Ã©nergie de territoire, produite et valorisÃ©e localement au bÃ©nÃ©fice des habitants. Nos adhÃ©rents ont un rÃ´le particulier Ã jouer dans cette transformation, parce qu’ils sont Ã la fois gestionnaires de patrimoine, acteurs de proximitÃ© et partenaires des collectivitÃ©s locales Â» prÃ©conise Michel MÃ©nard, prÃ©sident de la FÃ©dÃ©ration des Offices Publics de l’Habitat.

EncadrÃ©

Une Ã©tude complÃ¨te publiÃ©e au CongrÃ¨s HLM 2026

Les rÃ©sultats prÃ©sentÃ©s Ã Vannes constituent une premiÃ¨re Ã©tape. L’Ã©tude complÃ¨te, enrichie de ses analyses dÃ©taillÃ©es, de retours d’expÃ©rience d’Offices engagÃ©s dans ces dÃ©marches et de propositions d’Ã©volution du cadre rÃ©glementaire et fiscal, sera publiÃ©e Ã l’occasion du CongrÃ¨s HLM de l’Union sociale pour l’habitat qui se tiendra Ã Bordeaux du 22 au 24 septembre 2026.