archeliosâ„¢ PRO new version: des innovations pour les installations photovoltaÃ¯ques en autoconsommation

Trace Software annonce la sortie de la nouvelle version de l’application logicielle photovoltaïque archelios™ PRO. Des avancées technologiques pour faciliter les applications liées à l’autoconsommation !

Après avoir mis l’accent sur la modélisation 3D de l’environnement, Trace Software propose aux utilisateurs des fonctionnalités innovantes liées à l’autoconsommation, notamment l’import et la modification de profils de consommation de tous formats, l’import automatique de profils ENEDIS et la définition de profils de tarification. Ces fonctionnalités permettent de réaliser des études photovoltaïques plus précises et plus rapides.

Faciliter la saisie et améliorer la précision du calcul de l’autoconsommation avec le gestionnaire de profils de consommation

Le gestionnaire de profils de consommation est sans conteste une des nouveautés phare d’archelios™ PRO. Cette fonctionnalité apporte une réponse à la problématique des utilisateurs pour la gestion de multiples formats de données de consommation dans chacun de leur projet. Les consommations électriques peuvent donc être saisies précisément et l’installation photovoltaïque peut être dimensionnée de manière optimale.

Importer automatiquement le profil ENEDIS du client final

Il est désormais possible de récupérer en quelques clics les données de consommation d’un client, via son numéro de compteur. La demande d’autorisation du client final se fait directement dans archelios™ PRO. Cette fonctionnalité est disponible pour tous les détenteurs de compteurs communicants ENEDIS.

Accélérer la saisie pour gagner en productivité avec le générateur de profils de tarifs

Pour aller plus loin, la valorisation économique de l’énergie produite est un enjeu majeur dans le dimensionnement d’un projet photovoltaïque. Le générateur de profils de tarifs permet de gérer facilement les tarifications complexes, notamment les périodes multiples. Parmi les autres nouveautés disponibles dans cette version, les utilisateurs pourront également découvrir l’intégration d’illustrations dans le rapport PDF, de nouvelles fonctionnalités liées à l’ergonomie de conception ou encore la compatibilité avec le plug in Revit® jusqu’à la version 2024.