Deux anciens cadres dirigeants de Lydia lÃ¨vent 11 Mâ‚¬ pour financer la transition Ã©nergÃ©tique

ECAIR a levÃ© 11 millions dâ€™euros pour transformer la maniÃ¨re dont lâ€™Europe finance sa transition Ã©nergÃ©tique. Planet A, Ãœbermorgen Ventures, Inco Ventures (via Abeille Impact Investing France), Silence, Voyagers, Climate Club, Kima Ventures et BPI ont participÃ© Ã cette levÃ©e, qui inclut Ã©galement 6 millions dâ€™euros de dette financÃ©s par Enerfip.

FondÃ©e par deux anciens cadres dirigeants de Lydia, prÃ©cÃ©demment directeur des opÃ©rations et directeur du paiement, ECAIR utilisera ces fonds pour accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement national de son nouveau produit de CrÃ©dit Travaux. La France nâ€™est que la premiÃ¨re Ã©tape : ECAIR prÃ©voit dâ€™Ã©tendre rapidement son modÃ¨le Ã dâ€™autres pays europÃ©ens afin dâ€™accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique Ã lâ€™Ã©chelle du continent.

Le financement, frein principal de la transition Ã©nergÃ©tique

Lâ€™Europe fait face Ã des enjeux Ã©nergÃ©tiques majeurs, dans un contexte de pression stratÃ©gique, Ã©conomique et environnementale historique. La rÃ©novation Ã©nergÃ©tique et la dÃ©carbonation de lâ€™Ã©lectricitÃ© via lâ€™installation de panneaux solaires sont des solutions plÃ©biscitÃ©es Ã travers le continent.

Les politiques de subventions et les exigences rÃ©glementaires stimulent une demande croissante de la part des mÃ©nages, mais le rythme actuel reste insuffisant pour atteindre les objectifs fixÃ©s Ã lâ€™Ã©chelle europÃ©enne. Selon les donnÃ©es collectÃ©es par ECAIR auprÃ¨s des entreprises de travaux, jusquâ€™Ã 50 % des devis de rÃ©novation ou de panneaux solaires ne se concrÃ©tisent pas faute de solutions de financement adaptÃ©es. La rÃ©ussite de ces projets dÃ©pend de la capacitÃ© des entreprises de travaux Ã intÃ©grer dans leur offre des solutions de financement, afin de proposer des projets rentables Ã leurs clients. Â« La transition Ã©nergÃ©tique ne peut pas reposer uniquement sur la bonne volontÃ© Ã©cologique des mÃ©nages et des entreprises. Pour avancer au rythme nÃ©cessaire, il faut y ajouter un intÃ©rÃªt financier, en faisant en sorte que chaque projet soit rentable. Câ€™est prÃ©cisÃ©ment lâ€™ambition dâ€™ECAIR : faire de chaque projet de transition Ã©nergÃ©tique une Ã©vidence Ã©conomique Â» Ã©claire Maxime Bensadoun, cofondateur dâ€™ECAIR.

Des outils financiers pour la transition rÃ©elle

ECAIR est le copilote financier des entreprises de travaux travaillant sur des projets de transition Ã©nergÃ©tique (pompes Ã chaleur, isolations, panneaux solaires, etc.). Sa plateforme fournit aux installateurs les solutions adaptÃ©es Ã chaque type de projet, leur permettant ainsi de conclure davantage de ventes tout en sÃ©curisant leur trÃ©sorerie. Dans un contexte oÃ¹ trÃ¨s peu dâ€™entreprises de travaux ont accÃ¨s Ã des solutions de financement, ECAIR a rÃ©cemment lancÃ© un nouveau produit de crÃ©dit travaux simple et accessible Ã tous. GrÃ¢ce Ã cette solution, les installateurs peuvent proposer Ã leurs clients des financements sur mesure, calibrÃ©s selon les futures Ã©conomies dâ€™Ã©nergie du logement afin que les projets soient rentables dÃ¨s le premier jour. Afin de sâ€™assurer de la cohÃ©rence et conformitÃ© des projets Ã financer, ECAIR a dÃ©veloppÃ© son propre moteur dâ€™octroi reposant sur des agents IA. Et la qualitÃ© des installations Ã©tant dÃ©terminante pour assurer la rentabilitÃ©, ECAIR effectue des contrÃ´les ciblÃ©s Ã des moments clÃ©s, sans ajouter de friction opÃ©rationnelle.

Un marchÃ© prÃªt Ã changer dâ€™Ã©chelle

La demande pour rÃ©nover et installer des panneaux solaires est bien rÃ©elle. Avec des prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© en hausse de 80 % et du gaz de 120 % en France sur la derniÃ¨re dÃ©cennie, lâ€™efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique et lâ€™autoconsommation sont devenus des enjeux clÃ©s pour tous les mÃ©nages. En France, le marchÃ© de la rÃ©novation et du solaire dans le rÃ©sidentiel est estimÃ© Ã 15 milliards dâ€™euros par an (source : ADEME), et Ã plus de 100 milliards dâ€™euros dans lâ€™Union europÃ©enne (source : Market Data Forecast). Â« Maxime et Victor apportent une expertise fintech rare Ã lâ€™un des marchÃ©s les plus complexes opÃ©rationnellement en Europe. Leur produit est simple, facile dâ€™accÃ¨s, et apporte une solution immÃ©diate au problÃ¨me numÃ©ro 1 des installateurs et de leurs clients. Alors que la demande explose, avec de plus en plus de consommateurs cherchant Ã rÃ©duire leurs factures et leurs Ã©missions, le financement bloque la moitiÃ© du marchÃ©. ECAIR a le potentiel de dÃ©ployer des milliards dâ€™euros pour satisfaire la demande en rÃ©novation et panneaux solaires Â», dÃ©clare Jan Christoph Gras, General Partner chez Planet A.

Quid dâ€™ECAIRÂ ?

FondÃ©e en 2023 Ã Paris, ECAIR construit lâ€™infrastructure de financement de la transition Ã©nergÃ©tique europÃ©enne. Sa plateforme agit comme copilote financier pour les installateurs de panneaux solaires et de rÃ©novation Ã©nergÃ©tique, donnant accÃ¨s Ã des solutions de financement intelligentes et sÃ©curisÃ©es. ECAIR est soutenu par des investisseurs de premier plan (Planet A, Ãœbermorgen Ventures, Inco Ventures, Silence, Voyagers, Climate Club, Kima Ventures, BPI et Enerfip).

ECAIR a Ã©tÃ© fondÃ©e par Maxime Bensadoun, ancien de Revolut et ex-directeur du paiement de Lydia, et Victor Jolly, ex-directeur des opÃ©rations (COO) de Lydia. AprÃ¨s avoir lancÃ© ensemble une entreprise de travaux de rÃ©novation Ã©nergÃ©tique, ils ont constatÃ© que les installateurs sont le maillon essentiel pour massifier la transition Ã©nergÃ©tique, mais que le financement constitue le principal obstacle. En combinant expertise fintech et expÃ©rience terrain, ECAIR apporte une solution unique pour lever les freins financiers sâ€™opposant Ã la transition Ã©nergÃ©tique.