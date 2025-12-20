La communautÃ© de communes Eaux Austreberthe accÃ©lÃ¨re la transition Ã©nergÃ©tique de lâ€™assainissement grÃ¢ce au solaire

Un arÃ©opage dâ€™Ã©lus et de dÃ©cideurs a inaugurÃ© juste avant les fÃªtes de NoÃ«l, la centrale solaire photovoltaÃ¯que installÃ©e sur la station de traitement des eaux usÃ©es de Villers-Ecalles. Avec ce nouvel Ã©quipement, le site franchit une Ã©tape majeure dans sa stratÃ©gie de sobriÃ©tÃ© et de transition Ã©nergÃ©tique. En cette annÃ©e 2025, Le pÃ¨re NoÃ«l de Villers-Ecalles vire au vertÂ !

RÃ©alisÃ©e par GreenYellow, partenaire dâ€™Eaux de Normandie, filiale de SUEZ, exploitant de la station de traitement des eaux usÃ©es pour le compte de la CommunautÃ© de Communes Caux-Austreberthe, laÂ centrale photovoltaÃ¯queÂ couvre uneÂ surface de 1 200 mÂ².Â SesÂ 603 modules solairesÂ produiront chaque annÃ©eÂ 269 MWh dâ€™Ã©lectricitÃ© verte, couvrant ainsiÂ 25 % des besoins du site. Cette production locale permettra Ã©galement deÂ rÃ©duire de 18 tonnes les Ã©missions annuelles de COâ‚‚,Â marquant un progrÃ¨s significatif vers lâ€™autoconsommation et la rÃ©duction de lâ€™empreinte carbone de la station.

La centrale photovoltaÃ¯que sera entiÃ¨rement autoconsommÃ©e par lâ€™usine et permettra de couvrir 25% de ses besoins Ã©lectriques.

Lâ€™installation solaire est financÃ©e parÂ GreenYellow, qui assure lâ€™intÃ©gralitÃ© du projet – de lâ€™Ã©tude au financement, en passant par la conception, la rÃ©alisation et lâ€™exploitation-maintenance – sur toute la durÃ©e contractuelle, dans le cadre dâ€™unÂ PPA de 20 ans, en partenariat avec lâ€™exploitant de la stationÂ Eaux de Normandie. Lâ€™Ã©lectricitÃ© verte produite par la centrale photovoltaÃ¯que sera entiÃ¨rement autoconsommÃ©e par lâ€™usine et permettra de couvrir 25% de ses besoins Ã©lectriques. Les travaux, dÃ©butÃ©s en septembre 2025, se sont achevÃ©s en dÃ©cembre 2025. Ce projet sâ€™intÃ¨gre pleinement dans lesÂ engagements de la CommunautÃ© de Communes Caux-Austreberthe pour une gestion responsable et innovante de lâ€™eau et de lâ€™assainissement. Cette dynamique a dâ€™ailleurs Ã©tÃ© reconnue en 2025 par lâ€™obtention duÂ label Â« Territoire Eau en Transition Ã‰cologique Â»Â dÃ©livrÃ© par AMORCE. Ã€ ce jour, plusieurs projets structurants sont rÃ©alisÃ©s ou en cours sur le territoire, ce que cela reprÃ©sente concrÃ¨tement :

Production annuelle estimÃ©e : environ 10 050 MWh, l’Ã©quivalent de 2 500 foyers soit environ 5000 habitants.

Ã‰missions de COâ‚‚ Ã©vitÃ©es : environ 553 tonnes par an, lâ€™Ã©quivalent de 350 Ã 400 voitures thermiques retirÃ©es de la circulation soit plus de 2 millions de kilomÃ¨tres en voiture Ã©vitÃ©s chaque annÃ©e ou encore la consommation annuelle de chauffage de prÃ¨s de 250 logements.

Lâ€™avancement de Caux-Austreberthe par rapport aux objectifs du Plan Climat Air et Ã‰nergie, en 2 ans : environ 23,5 % dÃ©jÃ atteints

Au-delÃ de cette installation, la station sâ€™inscrit dÃ©jÃ depuis 2023 dans une dÃ©marche globale dâ€™Ã©nergie renouvelable. Lâ€™ensemble de ses consommations ainsi que celles de tous les ouvrages dâ€™assainissement du territoireÂ repose sur une Ã©nergie 100 % verte, reprÃ©sentant une production annuelle de 1 000 MWh, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation de 107 foyers. Depuis 2023, plusieurs actions dâ€™optimisation ont Ã©galement Ã©tÃ© dÃ©ployÃ©es pour amÃ©liorer la performance du site et rÃ©duire ses consommations Ã©nergÃ©tiques :

Pilotage intelligentÂ des surpresseurs du bassin biologique via lâ€™intelligence artificielle, permettant 7 % dâ€™Ã©conomies dâ€™Ã©nergie ;

Optimisation de la filiÃ¨re boues,Â incluant le remplacement dâ€™une pompe et lâ€™amÃ©lioration des conditions de chargement ;

Renforcement du suivi des performances, grÃ¢ce Ã des indicateurs prÃ©cis pour une gestion plus fine et plus rÃ©active ;

Surveillance intelligente du rÃ©seau dâ€™assainissement,Â via lâ€™installation de capteurs pour suivre lâ€™encrassement en temps rÃ©el, optimiser les interventions et rÃ©duire les dÃ©placements ;

DÃ©ploiement de la Sewerball, technologie innovante du Groupe SUEZ, permettant dâ€™inspecter les conduites, dâ€™amÃ©liorer la connaissance du rÃ©seau et de prioriser les travaux prÃ©ventifs.

GrÃ¢ce Ã lâ€™ensemble de ces actions, la station a rÃ©duit de 15 % sa consommation Ã©nergÃ©tique globale entre 2022 et 2024. Lâ€™inauguration de cette centrale solaire photovoltaÃ¯que illustre une nouvelle fois lâ€™engagement fort de la CommunautÃ© de Communes Caux-Austreberthe et de ses partenaires pour accÃ©lÃ©rer la transition Ã©cologique, renforcer lâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique du territoire et maÃ®triser durablement les coÃ»ts de lâ€™assainissement.

EncadrÃ©

Quelques chiffres clÃ©s