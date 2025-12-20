Entech annonce la signature de 60 Mâ‚¬ de concours bancaires afin dâ€™accompagner la forte croissance de lâ€™activitÃ©

Entech a finalisÃ© avec ses partenaires bancaires la mise en place dâ€™un crÃ©dit syndiquÃ© de 30 Mâ‚¬ associÃ© Ã une enveloppe dâ€™engagements par signature (garanties bancaires domestiques) de 30 Mâ‚¬. 60 Mâ‚¬ de concours bancaires pour soutenir la montÃ©e en puissance de lâ€™activitÃ© et accompagner lâ€™engagement de nouveaux projetsÂ dans les EnR et le stockage !

Â

Fort de la confiance renouvelÃ©e de ses partenaires bancaires historiques, Entech annonce avoir finalisÃ© le 17 dÃ©cembre dernier la mise en Å“uvre dâ€™un contrat de crÃ©dits de 60 Mâ‚¬ dâ€™une durÃ©e de 3 ans reconductible (vs 1 an auparavant), incluant :

Un CrÃ©dit Renouvelable de 30 Mâ‚¬ pour financer ou refinancer les besoins en fonds de roulement liÃ©s aux projets (vs.15 Mâ‚¬ auparavant)

Un CrÃ©dit Par Signature de 30 Mâ‚¬ pour l’Ã©mission de garanties bancaires nÃ©cessaires Ã la rÃ©alisation des projets (vs. 20 Mâ‚¬ auparavant).

Ce financement permettra Ã Entech de soutenir la croissance de son activitÃ© en matiÃ¨re de conception et d’installation de solutions de production, de conversion et de stockage d’Ã©nergie renouvelable. Pour Benoit MahÃ©, Directeur Financier dâ€™Entech ; Â« Entech possÃ¨de un savoir-faire, une capacitÃ© dâ€™innovation et un outil de production qui nous permettent de rÃ©pondre Ã la demande croissante du marchÃ© en solutions Ã©nergÃ©tiques durables. Dans ce contexte, nous sommes ravis de pouvoir compter sur le soutien de nos partenaires bancaires. Cette annonce illustre leur confiance dans la capacitÃ© dâ€™Entech Ã exÃ©cuter sa stratÃ©gie. Â»

Les partenaires financiers sont la Caisse RÃ©gionale de CrÃ©dit Agricole Mutuel du FinistÃ¨re, CIC Ouest, en qualitÃ© de co-arrangeurs et prÃªteurs ; ArkÃ©a Banque Entreprises et Institutionnels, la BNP Paribas, la Caisse d’Ã‰pargne Bretagne – Pays de Loire et le CrÃ©dit Lyonnais, en qualitÃ© de prÃªteurs.