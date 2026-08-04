La communautÃ© d’AgglomÃ©ration Pays Basque choisit l’offre labellisÃ©e VertVolt de Volterres et solarise son mix Ã©nergÃ©tique

Ã€ la suite de la dÃ©marche engagÃ©e auprÃ¨s de lâ€™ADEME, la CommunautÃ© dâ€™agglomÃ©ration Pays Basque, avec 16 communes du territoire, est la premiÃ¨re institution Ã lâ€™Ã©chelle nationale Ã bÃ©nÃ©ficier dâ€™une offre certifiÃ©e VertVolt garantissant une Ã©nergie renouvelable (EnR) et son origine gÃ©ographique. En 2026, la part dâ€™EnR a doublÃ© dans le groupement dâ€™achat dâ€™Ã©lectricitÃ© coordonnÃ© par la CommunautÃ© dâ€™agglomÃ©ration.

DÃ¨s sa crÃ©ation en 2017, la CommunautÃ© dâ€™agglomÃ©ration Pays Basque a fait un choix rÃ©solu en faveur des Ã©nergies renouvelables pour le territoire et pour rÃ©pondre Ã ses besoins. Elle coordonne en plus de sa consommation Ã©lectrique les besoins de plusieurs partenaires via un groupement dâ€™achat dâ€™Ã©lectricitÃ© qui inclus 16 communes du territoire et 31 autres partenaires. Le nouveau label VertVolt offre un outil pour les marchÃ©s publics de lâ€™Ã©lectricitÃ© et accompagne la mue du territoire vers les EnR.

Un label de rÃ©fÃ©rence pour une Ã©lectricitÃ© verte

La CommunautÃ© dâ€™agglomÃ©ration sâ€™est tournÃ©e vers lâ€™ADEME en 2024, afin dâ€™obtenir lâ€™extension du label VertVolt aux offres dâ€™EnR destinÃ©s aux personnes morales. Jusque-lÃ , le label Ã©tait rÃ©servÃ© aux particuliers. Le 30 juin 2026, Volterres, un des fournisseurs de la CommunautÃ© dâ€™agglomÃ©ration, a reÃ§u lâ€™agrÃ©ment VertVolt pour son offre dâ€™Ã©lectricitÃ©. Celui-ci assure que lâ€™intÃ©gralitÃ© de lâ€™Ã©nergie consommÃ©e est garantie dâ€™origine franÃ§aise :

Avec un mix Ã©nergÃ©tique diversifiÃ© (solaire, hydroÃ©lectricitÃ© et Ã©olien) pour assurer la robustesse et la stabilitÃ© de lâ€™approvisionnement tout au long de lâ€™annÃ©e ;

Des centrales de production parfaitement identifiÃ©es, faisant lâ€™objet de contrats dâ€™achat direct entre le fournisseur et les producteurs.

La traÃ§abilitÃ© de lâ€™adÃ©quation entre la consommation rÃ©elle et la production EnR (au Â« pas de temps Â» 30 minutes).

Augmentation de 44% de la production solaire photovoltaÃ¯que

En 2026, la part dâ€™Ã©nergie verte du groupement dâ€™achat a presque doublÃ©, passant de 35% en 2025 Ã 62% en 2026. Ce travail participe Ã lâ€™atteinte de lâ€™objectif du Plan Climat pour :

RÃ©duire de moitiÃ© les consommations Ã©nergÃ©tiques dâ€™ici 2050 ;

Couvrir 100 % des besoins Ã©nergÃ©tiques par des Ã©nergies renouvelables et locales.

Les rÃ©sultats sont dÃ©jÃ lÃ : recul de 4% de la consommation Ã©nergÃ©tique et forte progression des Ã©nergies renouvelables sur le territoire, avec une augmentation de 44% de la production solaire photovoltaÃ¯que et de 50% des pompes Ã chaleur entre 2019 et 2024.