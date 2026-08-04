Delectrik Systems va dÃ©ployer la premiÃ¨re batterie-flux Ã  Ã©chelle industrielle d’Inde, d’une capacitÃ© de 100 MWh

Delectrik Systems va mettre en Å“uvre le premier projet de batterie Ã flux redox au vanadium Ã l’Ã©chelle industrielle, d’une capacitÃ© de 100 MWh, en Inde. Delectrik a remportÃ© l’appel d’offres en collaboration avec Bondada Engineering Limited, un fournisseur de solutions d’infrastructure en pleine expansion. Le projet a Ã©tÃ© attribuÃ© par NTPC Renewable Energy Limited, une filiale Ã 100 % de NTPC Limited (NTPC). NTPC est le plus grand groupe Ã©nergÃ©tique intÃ©grÃ© d’IndeÂ , avec une puissance installÃ©e de plus de 90 GW, et un objectif de 149 GW d’ici 2032.Â Sur sa capacitÃ© totale, la NTPC vise Ã atteindre 60 GW de capacitÃ© en Ã©nergies renouvelables.

L’installation s’appuiera sur l’architecture de produit Â« Flow Battery Â» non conteneurisÃ©e de Delectrik, adaptÃ©e aux applications Ã grande Ã©chelle dans les secteurs commercial, industriel et des services publics. Le systÃ¨me sera mis en service en 2027 au parc solaire de Khavda, qui devrait devenir le plus grand parc d’Ã©nergies renouvelables au monde, avec une capacitÃ© de production de 30 GW d’ici 2029. En 2025, l’entreprise avait dÃ©jÃ mis en service avec succÃ¨s une version plus petite (3 MWh) d’un produit similaire Ã Greater Noida, chez NTPC.

Le Dr Vishal Mittal, fondateur et PDG de Delectrik, a dÃ©clarÃ© : Â« Ce premier projet de batterie Ã flux Ã l’Ã©chelle industrielle constitue une Ã©tape dÃ©cisive non seulement pour l’entreprise, mais aussi pour le pays tout entier. Â» Il s’agira du premier projet de systÃ¨me de stockage d’Ã©nergie par batterie (BESS) Ã grande Ã©chelle ne faisant pas appel au lithium Ã Ãªtre mis en Å“uvre en Inde. Premier projet de cette envergure Ã Ãªtre entiÃ¨rement conÃ§u, dÃ©veloppÃ© et fabriquÃ© en Inde. Delectrik vise Ã atteindre un carnet de commandes d’au moins un GWh de capacitÃ© de batteries-dÃ©bit au cours des 12 prochains mois en Inde, en Australie, dans les pays de l’ASEAN, en Afrique et dans quelques autres rÃ©gions. La sociÃ©tÃ© a crÃ©Ã© deux filiales dÃ©tenues Ã 100 % : Delectrik Resources Pvt Ltd (DRPL) et Delectrik Esaas Pvt Ltd (DEPL), afin d’assurer l’intÃ©gration verticale des principales activitÃ©s connexes. DRPL se lance dans les activitÃ©s en amont de la production d’oxyde de vanadium et, Ã terme, dans l’enrichissement complet, y compris la dÃ©tention d’actifs liÃ©s au vanadium. Dans le secteur de l’Ã©nergie en aval, DEPL prÃ©voit de commencer Ã proposer des services de stockage d’Ã©nergie Ã ses clients commerciaux et industriels, notamment aux centres de donnÃ©es. Â»

Le stockage d’Ã©nergie Ã long terme est essentiel pour permettre l’intÃ©gration Ã grande Ã©chelle des Ã©nergies renouvelables dans le rÃ©seau Ã©lectrique. Les technologies de stockage d’Ã©nergie sÃ»res, sÃ©curisÃ©es et durables, telles que les batteries Ã flux, joueront un rÃ´le essentiel dans la rÃ©alisation des objectifs de transition Ã©nergÃ©tique