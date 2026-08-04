Avec la hausse des tempÃ©ratures en Europe, AIKO ABC fait de la sÃ©curitÃ© photovoltaÃ¯que sa prioritÃ©

Lâ€™Europe connaÃ®t des vagues de chaleur de plus en plus frÃ©quentes et intenses. De lâ€™Europe du Sud Ã lâ€™Europe centrale, des tempÃ©ratures record posent de nouveaux dÃ©fis aux infrastructures Ã©nergÃ©tiques. Alors que les installations photovoltaÃ¯ques continuent de se dÃ©velopper sur tout le continent, les systÃ¨mes solaires sont de plus en plus mis Ã lâ€™Ã©preuve par des conditions climatiques extrÃªmes.Â Pendant des annÃ©es, lâ€™innovation photovoltaÃ¯que sâ€™est concentrÃ©e avant tout sur le rendement et la rÃ©duction des coÃ»ts. Mais Ã mesure que les environnements dâ€™exploitation deviennent plus exigeants, la sÃ©curitÃ© sâ€™impose comme un autre critÃ¨re dÃ©terminant de la performance des modules. Dans ce contexte,Â AIKO ABC place la sÃ©curitÃ© photovoltaÃ¯que au premier plan. DÃ©tails!Â

Les modules ABC (All Back Contact) dâ€™AIKO retiennent lâ€™attention non seulement pour leur rendement Ã©levÃ© et leur esthÃ©tique, mais aussi pour leurs performances exceptionnelles en matiÃ¨re de sÃ©curitÃ©.Â Les modules AIKO ABC sont les premiers modules photovoltaÃ¯ques au monde Ã obtenir la certification Â« PV Module Anti-Ignition Hazard Â» du TÃœV Rheinland. Dans les conditions dâ€™essai renforcÃ©es du TÃœV Rheinland, les modules ABC ont enregistrÃ© des tempÃ©ratures de points chauds infÃ©rieures de plus de 35 % Ã celles des modules TOPCon, dÃ©montrant leur meilleure capacitÃ© Ã rÃ©duire les risques thermiques liÃ©s Ã une surchauffe localisÃ©e.Â Au-delÃ de cette certification, la technologie ABC est conÃ§ue pour limiter efficacement les tempÃ©ratures des points chauds Ã moins de 100 Â°C dans les conditions de fonctionnement concernÃ©es, contribuant ainsi Ã rÃ©duire les contraintes thermiques excessives et Ã attÃ©nuer les risques potentiels dâ€™inflammation. Cet avantage a Ã©galement Ã©tÃ© dÃ©montrÃ© lors dâ€™essais comparatifs dâ€™ombrage : quâ€™il sâ€™agisse de lâ€™ombrage dâ€™une seule cellule ou dâ€™un ombrage de grande surface, les modules ABC ont enregistrÃ© des tempÃ©ratures de points chauds nettement infÃ©rieures Ã celles des modules TOPCon.

Pourquoi la technologie ABC limite-t-elle mieux les points chauds ?

Les points chauds peuvent apparaÃ®tre lorsquâ€™un ombrage partiel, des microfissures ou dâ€™autres dÃ©fauts internes perturbent la circulation normale du courant au sein dâ€™un module photovoltaÃ¯que.Â Lorsquâ€™une partie dâ€™une cellule est ombragÃ©e, sa capacitÃ© Ã produire du courant diminue. Comme les cellules dâ€™un module sont interconnectÃ©es Ã©lectriquement, la zone concernÃ©e peut Ãªtre placÃ©e en polarisation inverse, ce qui entraÃ®ne une dissipation locale de lâ€™Ã©nergie Ã©lectrique sous forme de chaleur. Si cet Ã©chauffement localisÃ© se poursuit, les tempÃ©ratures peuvent augmenter rapidement, accÃ©lÃ©rant la dÃ©gradation des matÃ©riaux et, dans les cas graves, provoquant des risques dâ€™incendie.

La technologie AIKO ABC rÃ©pond Ã ces risques grÃ¢ce Ã deux avantages de conception majeurs.

U ne fonction de type diode by-pass au niveau de la cellule limite la surchauffe localisÃ©e

Les cellules AIKO ABC intÃ¨grent une fonction unique de type diode by-pass au niveau de la cellule, conÃ§ue pour amÃ©liorer la circulation du courant en cas dâ€™ombrage partiel.

Lorsquâ€™une partie dâ€™une cellule est ombragÃ©e, lâ€™architecture offre des chemins de courant alternatifs qui redistribuent le courant autour de la zone concernÃ©e, au lieu de laisser les contraintes Ã©lectriques et la dissipation de puissance se concentrer fortement en un seul point.

En rÃ©duisant la dissipation de puissance localisÃ©e, cette conception contribue Ã limiter une Ã©lÃ©vation excessive de la tempÃ©rature des points chauds et Ã amÃ©liorer la sÃ©curitÃ© thermique en cas dâ€™ombrage partiel.

Cette diffÃ©rence de comportement thermique a Ã©galement Ã©tÃ© illustrÃ©e lors dâ€™une dÃ©monstration en direct Ã Intersolar Europe 2026. Dans des conditions dâ€™Ã©clairement et dâ€™ombrage identiques, des modules ABC et TOPCon ont Ã©tÃ© comparÃ©s cÃ´te Ã cÃ´te, offrant une illustration visuelle directe de la rÃ©action des deux technologies Ã un ombrage partiel.

La technologie dâ€™interconnexion en cuivre rÃ©duit les risques de points chauds liÃ©s aux microfissures

La technologie dâ€™interconnexion en cuivre dâ€™AIKO rÃ©duit elle aussi sensiblement le risque de points chauds liÃ©s aux microfissures. Contrairement Ã la mÃ©tallisation classique Ã la pÃ¢te dâ€™argent, qui contient gÃ©nÃ©ralement de la fritte de verre, les cellules AIKO ABC utilisent des grilles en cuivre pur directement liÃ©es au wafer de silicium.

Cette structure robuste Ã base de cuivre renforce nettement la tÃ©nacitÃ© et la rÃ©sistance mÃ©canique de la cellule, amÃ©liorant sa rÃ©sistance aux microfissures et rÃ©duisant le risque associÃ© de formation de points chauds.

Une protection qui va au-delÃ des points chauds dâ€™origine interne

La sÃ©curitÃ© incendie du photovoltaÃ¯que ne se limite pas Ã prÃ©venir la surchauffe Ã lâ€™intÃ©rieur du module. Les installations solaires peuvent Ã©galement Ãªtre exposÃ©es Ã des sources dâ€™incendie externes, ce qui fait de la rÃ©sistance Ã la flamme une autre dimension importante de la sÃ©curitÃ© des modules.Â Lors des essais de rÃ©sistance au feu selon la norme IEC, oÃ¹ les modules sont exposÃ©s Ã une flamme de 760 Â°C pendant 10 minutes, les modules bi-verre AIKO ABC ont obtenu la classe A, le plus haut niveau de rÃ©sistance au feu, tandis que les modules TOPCon ont Ã©tÃ© classÃ©s en classe C, ce qui met en Ã©vidence lâ€™Ã©cart de rÃ©sistance Ã la flamme et de propagation du feu entre les deux technologies.

Vers un avenir solaire plus sÃ»r et plus rÃ©silient

Alors que lâ€™Europe accÃ©lÃ¨re sa transition vers les Ã©nergies renouvelables, le rendement seul ne suffit plus. La sÃ©curitÃ© thermique, la rÃ©sistance au feu et la fiabilitÃ© Ã long terme prennent une place de plus en plus importante dans lâ€™Ã©valuation des technologies photovoltaÃ¯ques de nouvelle gÃ©nÃ©ration.Â Dans ce contexte en Ã©volution, la technologie AIKO ABC constitue une avancÃ©e plus large vers des solutions solaires alliant haute performance et sÃ©curitÃ© accrue, au service dâ€™un avenir Ã©nergÃ©tique plus rÃ©silient et plus durable.