EDITO/Pour gagner en souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique, un plan national dÃ©diÃ© Ã  la chaleur solaire

Par Richard Loyen,Â DÃ©lÃ©guÃ© GÃ©nÃ©ral, ChargÃ© des relations avec les collectivitÃ©s et de la chaleur solaire

VoilÃ bientÃ´t quatre ans que la guerre en Ukraine a commencÃ©. Depuis, l’Union europÃ©enne tente de se dÃ©faire de sa dÃ©pendance au gaz russe, en important massivement du gaz naturel liquÃ©fiÃ© amÃ©ricain. Cette nouvelle dÃ©pendance Ã©nergÃ©tique, outre son impact climatique – le GNL amÃ©ricain est plus Ã©metteur que le gaz conventionnel – est devenue une faiblesse pour les EuropÃ©ens avec lâ€™arrivÃ©e au pouvoir de Donald Trump, qui mÃ¨ne une stratÃ©gie de vassalisation de l’Europe. Cette nouvelle rÃ©alitÃ© gÃ©opolitique pousse l’Europe Ã accÃ©lÃ©rer sa transition Ã©nergÃ©tique. Plus que jamais, nous devons gagner en souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique. L’autonomie stratÃ©gique de l’UE passera par sa capacitÃ© Ã produire une Ã©nergie propre et locale. Le dÃ©veloppement de la chaleur et du froid renouvelables en sera un Ã©lÃ©ment essentiel, au cÃ´tÃ© de lâ€™Ã©lectrification des usages et de la production de biogaz.

Avec lâ€™industrie du solaire thermique, qui fabrique en Europe lâ€™essentiel des composants et des systÃ¨mes mis sur le marchÃ© europÃ©en, nous avons des solutions souveraines pour produire localement des calories vertes qui nous Ã©mancipent pour des dÃ©cennies. Notre filiÃ¨re est au service de lâ€™indÃ©pendance stratÃ©gique du continent. Rappelons que la chaleur reprÃ©sente la moitiÃ© de la consommation finale dâ€™Ã©nergie en Europe et quâ€™elle reste largement couverte aujourdâ€™hui par des fossiles. Câ€™est une cible prioritaire Ã viser, avec des solutions solaires rapidement dÃ©ployables.

Au niveau national, le Fonds chaleur est dotÃ© de 800Â Mâ‚¬ pour 2026, dans la continuitÃ© de 2025. Si câ€™est insuffisant pour financer tous les projets de rÃ©seaux de chaleur qui sont jugÃ©s matures, cela permettra toutefois de financer des projets dans la logique dâ€™EnR Choix qui place le solaire dans les solutions prioritaires Ã envisager. Par temps de disette budgÃ©taire, nous allons tout de mÃªme pouvoir faire progresser la part de chaleur solaire. A lâ€™aune des enjeux gÃ©opolitiques de lâ€™Ã©poque, il faudra envisager une programmation pluriannuelle dâ€™investissement de dÃ©carbonation de la chaleur en 2027, en cohÃ©rence avec les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de lâ€™Ã‰nergie.

Justement, le dÃ©cret relatif Ã la 3Ã¨me Programmation Pluriannuelle de lâ€™Ã‰nergie a Ã©tÃ© enfin publiÃ© au Journal Officiel du 13 fÃ©vrier. Concernant la production de chaleur solaire, l’objectif de 10 TWh Ã atteindre en 2035 est assorti d’un plan dâ€™action national pour le solaire thermique (que nous avons prÃ©parÃ© en 2025 avec lâ€™ADEME, la Direction gÃ©nÃ©rale de lâ€™Ã©nergie et du climat, et les parties prenantes). Il nÃ©cessite de passer d’un parc installÃ© de 2 GW Ã 16 GW en 2035 (soit une multiplication par 8), avec un rythme d’installation de plus d’1 GW par an Ã partir de 2030. C’est un vÃ©ritable changement de paradigme pour le secteur. Outre le marchÃ© des solutions ST pour le bÃ¢timent qui doit croÃ®tre (alors qu’il a reculÃ© en 2025), ceux pour l’agriculture, l’industrie et les rÃ©seaux de chaleur doivent devenir des locomotives. Des dynamiques sectorielles et territoriales sont Ã engager, alors que les collectivitÃ©s doivent Ã©laborer leur planification territoriale chaleur et froid.

Dans plusieurs territoires, une dynamique de redynamisation est dâ€™ailleurs dÃ©jÃ enclenchÃ©e. A bas bruit, de rÃ©unions en visites et groupes de travail avec les parties prenantes, des actrices et des acteurs Å“uvrent inlassablement pour faire Ã©merger des projets et structurer la filiÃ¨re. Ces actions locales peuvent compter sur SOCOL et ses experts, qui travaillent pour produire de nouveaux livrables utiles. Le site internet SOCOL est enrichi dâ€™une page dÃ©diÃ©e aux rÃ©gions dans la rubrique Ressource, afin dâ€™identifier les contacts clÃ©s et de mettre en lumiÃ¨re les actions rÃ©gionales. La synergie entre lâ€™action nationale et lâ€™action rÃ©gionale/locale est essentielle et fÃ©conde.

Rendez-vous est donnÃ© Ã celles et ceux impliquÃ©s dans la relance du solaire thermique, aux Etats GÃ©nÃ©raux de la Chaleur Solaire 2026 Ã Paris, le 17 juin prochain Ã Paris. Merci de rÃ©server votre agenda. Et dâ€™ici lÃ , vous pouvez suivre et promouvoir les deux webinaires programmÃ©s par SOCOL le 17 mars et le 14 avril.