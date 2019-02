La Chine truste le classement mondial des fabricants de modules PV en 2018, JinkoSolar en tÃªte

JinkoSolar Holding s’est imposé comme le leader des fabricants mondiaux de modules photovoltaïques solaires (PV) en 2018, selon GlobalData, une société leader dans le domaine des données et de l’analyse de marché. JinkoSolar a dominé le classement avec 11,6 gigawatts (GW) de modules photovoltaïques livrés sur les marchés. La majorité des entreprises figurant dans ce classement proviennent de la région Asie-Pacifique (APAC). Le dernier rapport de GlobalData, Solar PV Module, Update 2018, indique qu’en raison de la saturation du marché, de la réduction des subventions et de la baisse des prix des modules, le marché mondial des modules photovoltaïques enregistrerait un taux de croissance annuel de 11,2%, mais avec un chiffre d’affaires passant de 32 milliards de dollars en 2018 à 20 milliards de dollars en 2022.

Cependant, JinkoSolar a géré cette baisse et est restée attachée aux prévisions de livraisons en élargissant son périmètre et en approvisionnant les marchés étrangers. Le groupe devrait maintenant tirer parti de la reprise chinoise et de l’amélioration de la demande du marché intérieur. Ankit Mathur, responsable de marché chez GlobalData, a commenté: «JinkoSolar a su jouer un rôle important en occupant sa position de leader en gérant l’offre à un moment où le gouvernement chinois a sabré les incitations. La principale raison de son redressement est la diversification des activités sur les marchés étrangers, plutôt que de se limiter au marché local. »

Avec 8,8 GW, JA Solar a dépassé Trina Solar pour occuper la deuxième place. JA Solar vise le marché émergent du Moyen-Orient avec sa technologie de module bifacial, qui améliore le rendement et la résilience. Trina Solar Limited a donc perdu une place et sa classe troisième avec 8,1 GW juste devant Lerri Solar Technology Co. Ltd quatrième avec des livraisons de 7,2 GW. Canadian Solar arrive cinquième avec 6,4 GW, Hanwha Q CELLS Co., Ltd, sixième avec 5,6 GW. Risen Energy Co., Ltd. se positionne au septième rang avec 4,8 GW et GCL System Integration Technology Co., Ltd occupe la huitième place avec 4,1 GW.

Ankit Mathur ajoute : « Quatrième du classement, Lerri Solar Technology Co. Ltd., une filiale de LONGi Green Energy Technology, prévoit d’étendre ses activités sur les marchés en croissance grâce à une expansion rapide des installations de fabrication nationales et étrangères. Risen Energy a grimpé de trois places avec une multiplication par deux des livraisons de modules grâce à un avantage concurrentiel important dans les domaines de la technologie, de l’automatisation et du contrôle des coûts dans le secteur photovoltaïque. Ces dernières années, la société a étendu sa présence sur des marchés tels que l’Italie, l’Allemagne, la Roumanie et l’Inde. »