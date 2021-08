EnquÃªte/Jeremy Rifkin profondÃ©ment dÃ©Ã§u par la diminution du plan d’infrastructure amÃ©ricain

Jeremy Rifkin vient de co-écrire une proposition de 242 pages afin que les États-Unis relancent la croissance de la productivité tout en atteignant leurs objectifs climatiques. Une initiative ambitieuse qui a déjà pris du plomb dans l’aile dès le début du mandat de Biden.

Pendant près de deux décennies, l’auteur américain et militant pour le climat Jeremy Rifkin a conseillé les gouvernements d’Europe et de Chine sur la façon de rééquiper leurs économies pour ce qu’il appelle une troisième révolution industrielle. Mais jamais les gouvernements américains successifs n’ont fait appel à son expertise. Cela a semblé changer ces derniers temps, permettant à Rifkin de rêver d’aligner les politiques numériques et l’infrastructure énergétique des superpuissances économiques du monde, un objectif qui, selon lui, pourrait un jour voir l’électricité s’échanger à travers les continents et aider à réduire les tensions géopolitiques.

16 000 milliards de dollars d’investissement

Jeremy Rifkin a rencontré sept fois au cours des dernières années l’actuel chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer pour discuter de ses idées. Chuck Schumer a même organisé dans un restaurant de Capitol Hill en juillet 2019 pour persuader sept autres sénateurs du Parti démocrate de soutenir une grande réinvention de l’infrastructure américaine. Aux côtés d’une équipe qui comprenait la multinationale de la construction Black & Veatch et Adrian Smith ainsi que Gordon Gill Architecture de Chicago, Jeremy Rifkin a également écrit une proposition stratégique de 242 pages, un rapport longtemps tenu secret qui vient de sortir de sous le boisseau. Que dit ce rapport. En résumé : la stratégie mise en place évoque une vingtaine d’années et 16 000 milliards de dollars d’investissement et décrypte la façon dont les États-Unis pourraient relancer la croissance de la productivité tout en atteignant les objectifs climatiques. Maigre satisfaction, au moins une proposition que les auteurs du rapport prétendent être originale, à savoir enterrer un nouveau réseau de courant continu haute tension sous les autoroutes et les chemins de fer fédéraux, est apparue dans le plan américain pour l’emploi que le président Joe Biden a dévoilé en mars dernier. C’est peu. Le plan de Rifkin “souligne la nécessité d’adopter des solutions importantes et audacieuses pour lutter contre le changement climatique en investissant dans nos infrastructures”, a déclaré Chuck Schumer.

15 à 22 millions d’emplois nets

Pourtant, alors que les propositions d’infrastructure de l’administration entrent dans la déchiqueteuse d’un Congrès polarisé, Jeremy Rifkin commencerait déjà à perdre espoir. Rifkin dit qu’environ 150 milliards de dollars seraient dépensés – sur huit ans – pour ce qu’il considère comme l’infrastructure renouvelable et numérique essentielle aux États-Unis. Le reste consiste principalement à mettre à jour les technologies « anciennes », telles que les routes et les ponts. “C’est plus que décevant”, dit Rifkin. “S’il persiste sur ce chemin, cela mettra probablement les États-Unis hors du jeu vis-à-vis de l’UE et de la République populaire de Chine, avec l’incapacité de rivaliser ” avec leurs programmes d’investissement numérique et énergétique de plus de mille milliards de dollars. Mais pour atteindre les objectifs climatiques et redémarrer l’économie, le gouvernement a besoin d’une stratégie plus globale même s’il y a moins d’argent dans le pot et, sur ce front, le dernier plan Biden est également insuffisant, selon Rifkin et son équipe. Le paquet original de Biden avait déjà attiré les critiques des groupes environnementaux comme étant inadéquat. Chuck Schumer, quant à lui, pousse un projet de loi parallèle de 3 500 milliards de dollars qui ressusciterait certaines des dispositions perdues. Dans l’ensemble, le rapport affirme qu’il ajouterait 15 à 22 millions d’emplois nets à la masse salariale américaine et 0,4 point de pourcentage à la croissance économique annuelle. De quoi faire réfléchir ! Pour les critiques de Rifkin, le casse-tête n’est pas qu’il soit ignoré à Washington, mais qu’il retienne autant l’attention ailleurs. Militant de longue date des causes de protestation de la guerre du Vietnam, de la biotechnologie à la consommation de bœuf, Rifkin a fait le titre du magazine Time de 1989 « L’homme le plus détesté de la science » pour ses attaques contre des expériences de bio-ingénierie qui se sont ensuite avérées. Son attente actuelle selon laquelle les énergies renouvelables et Internet contribueront à créer une économie dite du partage, moins dominée par les grandes entreprises et les conflits interétatiques, semble au mieux prématurée voir un tantinet candide pour le gouvernement US.

Le passage aux énergies renouvelables était une opportunité de création de richesse et d’emplois

Pourtant, il n’y a aucun doute sur l’influence de Rifkin en dehors des États-Unis. Lorsqu’il a envoyé son plan américain à Maros Sefcovic, le vice-président de la Commission européenne en charge des plans « L’avenir de l’Europe », la réponse a été un « parlons-en ». “Les idées de Rifkin éclairent certainement notre réflexion au sein de l’Union européenne sur l’énergie – ce qui n’est peut-être pas surprenant étant donné qu’il est un conseiller pour nous », a déclaré Sefcovic. « Les opportunités offertes par les transitions verte et numérique, comme il l’identifie, sont énormes. L’ancien vice-chancelier allemand Sigmar Gabriel a déclaré qu’il avait d’abord invité Rifkin à s’adresser à une réunion des ministres de l’environnement en 2007, où l’Américain avait aidé à sortir d’une impasse sur le premier objectif climatique de l’Europe. Ce n’était pas ce que Rifkin avait à dire sur le climat qui était convaincant, selon Sigmar Gabriel. C’était son argument – alors controversé, mais qui tombe désormais sous le sens – que le passage aux énergies renouvelables était une opportunité de création de richesse et d’emplois. “Nous participions à toutes ces conférences climatiques intéressantes où nous avons officiellement négocié des objectifs climatiques, d’accord. Mais officieusement, il s’agissait de succès économique”, a déclaré Sigmar Gabriel, ajoutant que des pays comme la Chine, l’Inde et le Brésil étaient convaincus que tout le débat sur le climat était une ruse pour les accabler économiquement.

L’avenir de l’énergie est transcontinental,

Les dirigeants chinois sont depuis venus apporter de l’eau au moulin de Rifkin. Le livre du gourou de l’énergie de 2011 “La troisième révolution industrielle” s’est vendu à plus d’un demi-million d’exemplaires en Chine, notamment parce que le Premier ministre Li Keqiang en a parlé dans sa biographie et a fortement conseillé aux responsables politiques et économiques de le lire. Le gouvernement a également invité Rifkin à Pékin. Lors d’une conférence des Nations Unies en 2015, le président Xi Jinping a proposé la vision de Rifkin d’un « Internet de l’énergie » mondial et intégré, d’un avenir de l’énergie transcontinental. Le langage et les idées des livres de Rifkin ont marqué les deux plans économiques quinquennaux du gouvernement depuis. Lorsque le ministère de l’Industrie a lancé une route de la soie numérique pour accompagner l’initiative chinoise “la Ceinture et la Route”, Rifkin a été sollicité pour rédiger l’avant-propos.

Cet intérêt de haut niveau était dû au timing, explique Changhua Wu, un universitaire basé à Pékin qui dirige le bureau de Rifkin à Pékin. « La troisième révolution industrielle » a émergé lorsqu’une nouvelle équipe a pris le pouvoir à Pékin et que la crise financière mondiale a terni le modèle occidental de développement économique. Rifkin « a offert exactement le genre de récit que les dirigeants chinois recherchaient désespérément, celui qui disait : C’est l’avenir », a déclaré Wu. Pourquoi ses idées ont-elles trouvé moins de succès à Washington est une question à laquelle Rifkin a du mal à répondre, même s’il dit que les États-Unis pourraient changer les choses rapidement s’ils le souhaitent. Mais s’il y a une raison à la réticence, Rifkin la pioche dans le passé. Selon lui, ce sont les États-Unis qui ont le plus profité de la deuxième révolution industrielle – celle de la fin du XIXe et du début du XXe siècle fondée sur le téléphone, l’électrification, le moteur à combustion et le pétrole – et, ont, par conséquent, des difficultés à lâcher prise sur ces certitudes anciennes. « Si vous vivez des succès passés », dit-il, « vous voulez continuer à les répéter. »

www.foet.org/FOET-data/uploads/2021/07/Jeremy-Rifkin-America-3.0-The-Resilient-Society-20210728.pdf