La Chambre dâ€™Agriculture de Bretagne et le groupe IEL lancent un projet pilote agrivoltaÃ¯que en ACC en Bretagne

En collaboration avec le groupe IEL, la ferme expÃ©rimentale agricole de TrÃ©varez, rattachÃ©e Ã la Chambre dâ€™Agriculture de Bretagne (CAB), initie un projet pilote dâ€™agrivoltaÃ¯sme sur son site dÃ©diÃ© Ã lâ€™Ã©levage laitier. Ce dÃ©monstrateur, une premiÃ¨re en Bretagne, verra le jour en 2026. DÃ©tails et calendrier du dÃ©veloppement de cette innovationÂ en Autoconsommation Collective !

Les prochains mois seront consacrÃ©s aux dÃ©marches administratives nÃ©cessaires Ã lâ€™obtention des autorisations de construction et au lancement des Ã©tudes prÃ©alable Ã la mise en Å“uvre dâ€™une opÃ©ration dâ€™Autoconsommation Collective.

Une expÃ©rimentation au service du monde agricole

EncadrÃ© par la loi APER (mars 2023) et le dÃ©cret du 8 avril 2024, lâ€™agrivoltaÃ¯sme bÃ©nÃ©ficie dÃ©sormais dâ€™un cadre juridique clair. Il doit contribuer durablement Ã lâ€™installation, au maintien ou au dÃ©veloppement dâ€™une production agricole. Lâ€™installation agrivoltaÃ¯que doit apporter Â« directement Â» au moins un service Ã la parcelle, sans dÃ©grader un autre service, tout en garantissant Ã un agriculteur actif un revenu durable. Les services attendus incluent lâ€™amÃ©lioration du potentiel agronomique, lâ€™adaptation au changement climatique, la protection contre les alÃ©as ou encore le bien-Ãªtre animal. Le projet sâ€™inscrit dans une dÃ©marche de long terme : pendant dix ans, la CAB observera les effets de diffÃ©rentes configurations de panneaux solaires sur la production agricole, le bien-Ãªtre animal et lâ€™aspect Â« travail Â» pour lâ€™agriculteur. Objectif : produire des donnÃ©es fiables pour avoir un rÃ©fÃ©rentiel Breton.

CaractÃ©ristiques de lâ€™expÃ©rimentation

Le terrain dâ€™implantation est une parcelle agricole de 4 ha, systÃ¨me laitier en pÃ¢turage et rotation de cultures. La parcelle sera divisÃ©e en 4 paddocks, dont une zone tÃ©moin sans panneaux. Trois configurations dâ€™installations seront testÃ©es. Deux paddocks seront couverts en respectant un taux de couverture de 25%. Le troisiÃ¨me, avec un taux de 40% sera gÃ©rÃ© en agrivoltaÃ¯sme dynamique, ce qui consiste Ã adapter la position des panneaux selon les besoins agronomiques.

La puissance prÃ©vue est de 1 MWc, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique annuelle dâ€™environ 330 personnes. Le systÃ¨me photovoltaÃ¯que reposera sur des trackers monopieux, technologie dÃ©jÃ Ã©prouvÃ©e par IEL sur son site de Surdon (Orne) depuis 2018. Le retour dâ€™expÃ©rience dont bÃ©nÃ©ficie IEL sur cette technologie, assure Ã la CAB une maitrise et un savoir-faire technique tout au long de cette expÃ©rimentation.

Une production locale dâ€™Ã©lectricitÃ© au service du territoire

La ferme de TrÃ©varez sera le premier bÃ©nÃ©ficiaire de lâ€™Ã©nergie produite par le dÃ©monstrateur, pour autant, ses besoins en Ã©nergie infÃ©rieurs Ã la production estimÃ©e, amÃ¨nent les deux porteurs du projet Ã Ã©tudier un dispositif de distribution plus large, Ã destination du territoire. La valorisation de lâ€™Ã©lectricitÃ© produite pourrait, en tout ou partie et selon un modÃ¨le dâ€™autoconsommation collective (ACC) Ãªtre redistribuÃ©e Ã des consommateurs, situÃ©s dans un rayon de 20 km autour de la ferme. Lâ€™avantage de cette mÃ©thode rÃ©sulte dans le fait de bÃ©nÃ©ficier dâ€™une Ã©lectricitÃ© crÃ©Ã©e localement avec un prix stable.

Calendrier prÃ©visionnel

Lancement des travaux : 1er trimestre 2026

Mise en service : 2026