Heliup, le remÃ¨de industriel anti moratoire : une ode Ã  la lÃ©gÃ¨retÃ© en ces temps dâ€™oppressante pesanteur

Heliup, pionnière dans la conception de panneaux photovoltaïques ultralégers, a inauguré sa ligne de production industrielle d’une capacité annuelle de 100MWc au Cheylas (38). Comme un pied de nez à un moratoire qui n’est plus !

La semaine a été mouvementée pour la filière solaire. Les responsables d’Heliup ont particulièrement dû avoir des sueurs de froides. A quoi aurait rimé une inauguration d’usine et de ligne de production avec un moratoire à durée indéterminé sur le solaire ? Une tragédie ! Heureusement, la loi a finalement été rejetée. Et la direction de Heliup de retrouver le sourire !

Réindustrialisation de la filière en France

Fondée en 2022, Heliup produit des panneaux solaires adaptés aux grandes toitures des bâtiments commerciaux, industriels et logistiques existants. Essentielles au développement du solaire photovoltaïque, ces surfaces de toitures représentent un gisement estimé entre 250 et 300 000 millions de m2 en France. Après une levée de fonds de 10 millions d’euros en 2023 et le lancement d’une ligne pilote de 10MWc, la start-up française franchit une nouvelle étape avec sa ligne entièrement automatisée située sur 4000m2 en Isère, au Cheylas. Dotée d’une capacité annuelle de 100MWc, l’usine produira 350 000 panneaux solaires par an, soit l’une des plus importantes capacités de production sur le territoire national. Elle permettra également la création de 100 emplois directs et 150 emplois indirects. La ligne de production inaugurée ce jour intègre les dernières générations d’équipement de fabrication et contribuera à la réduction de plus de 360 000 tonnes de CO2e au cours des dix premières années d’exploitation.

Des panneaux qui pèsent seulement 5kg/m2

L’investissement global nécessaire à son déploiement a été de 7 millions d’Euros. Pour ce projet, Heliup a bénéficié du soutien de l’Union Européenne, à travers son Fonds pour l’Innovation (projet SHEEFT : Solar HEliup Energy for Flat roofTop). « L’objectif d’Heliup est de favoriser le déploiement de moyens de production d’énergie photovoltaïque à grande échelle avec un impact environnement le plus faible possible. Cette première ligne de production automatisée représente une étape importante pour nous et pour la réindustrialisation de la filière », déclare Yannick Veschetti, CEO et co-fondateur de Heliup. Heliup exploite une technologie unique, brevetée et développée pendant 3 ans au sein du CEA à l’INES (Institut National de l’Energie Solaire). Ses panneaux sont trois fois plus légers que les panneaux classiques, seulement 5kg/m2, tout en étant aussi performants et résistants. Cette innovation technologique, associée à un système d’intégration optimisé, réduit de plus de 60% le poids de la centrale solaire. Ils répondent ainsi aux défis liés à la solarisation des grandes toitures qui nécessitent habituellement des renforcements onéreux de charpente pour supporter le poids des panneaux photovoltaïques conventionnels.

Des partenariats commerciaux avec Soprasolar, filiale du géant mondial SOPREMA, et E.N.R. Solar, filiale du groupe IDEC

En favorisant la solarisation d’importantes surfaces de toiture, Heliup contribue au développement de la production d’énergie décarbonée à l’échelle locale et à la réduction de l’empreinte carbone des bâtiments tout en proposant des solutions adaptées aux différentes règlementations, notamment le décret tertiaire et la loi APER au niveau national, et le Net-Zero Industry Act en Europe. Cette première usine permettra à Heliup d’asseoir son ancrage national et de déployer ses solutions à l’échelle industrielle. La startup vise la construction d’une unité de production plus importante à horizon 2028, dont l’investissement de 30 à 50 millions d’euros permettrait d’étendre la commercialisation de ses panneaux solaires innovants à l’international. Heliup a noué des partenariats commerciaux avec différents acteurs majeurs du BTP et de l’énergie, notamment avec Soprasolar, filiale du géant mondial SOPREMA, et E.N.R. Solar, filiale du Groupe IDEC. Les panneaux solaires d’Heliup ont obtenus des certifications essentielles dans le domaine, telles que ETN et ATEX, capables de répondre aux exigences assurantielles.