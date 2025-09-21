La centrale solaire de Bayet alimente lâ€™Ã©clairage urbain via un PPA avec JCDecaux

TotalEnergies et la communautÃ© de communes Saint-PourÃ§ain Sioule Limagne, viennent de cÃ©lÃ©brer lâ€™inauguration de la centrale solaire de Bayet.Â Une partie de lâ€™Ã©lectricitÃ© est valorisÃ©e via un PPA avec JCDecauxÂ ! La flexibilitÃ© en sus.

Une partie de lâ€™Ã©lectricitÃ© produite par la centrale de Bayet Â â€“ 10 GWh/an â€“ fait lâ€™objet dâ€™un contrat dâ€™approvisionnement (Power Purchase Agreement â€“ PPA) sur 20 ans en France avec JCDecaux. Ce contrat permet Ã lâ€™entreprise dâ€™alimenter environ 20 % de son mobilier urbain en Ã©lectricitÃ© renouvelable, illustrant ainsi la capacitÃ© de TotalEnergies Ã soutenir ses clients dans leurs objectifs de dÃ©carbonation.Â Â« Dans le cadre de notre stratÃ©gie Climat Ã horizon 2050, faire le choix dâ€™une solution dâ€™approvisionnement en Ã©lectricitÃ© renouvelable, maÃ®trisÃ©e et de long terme Ã©tait essentiel Â» a dÃ©clarÃ© LÃ©naÃ¯c Pineau, Directrice DÃ©veloppement Durable et QualitÃ© de JCDecaux. Â« Nous sommes trÃ¨s satisfaits de cette approche en cohÃ©rence avec nos actions en matiÃ¨re dâ€™Ã©nergie. Depuis 2019, nos consommations Ã©nergÃ©tiques ont Ã©tÃ© rÃ©duites de prÃ¨s de 30 %. Et depuis 2022, nous couvrons 100 % de nos consommations Ã©lectriques par de lâ€™Ã©lectricitÃ© dâ€™origine renouvelable Â».

“Eviter, RÃ©duire, Compenser”

Fort de ses 58 200 panneaux photovoltaÃ¯ques, cette centrale permettra dâ€™Ã©viter le rejet deÂ 10 000 tonnes de CO2 chaque annÃ©e dans lâ€™atmosphÃ¨re. Depuis sa mise en service, le site est entretenu par Ã©co-pÃ¢turage grÃ¢ce Ã la prÃ©sence de plus de 150 ovins, qui assurent la gestion de la vÃ©gÃ©tation tout en limitant lâ€™utilisation dâ€™engins mÃ©caniques. Pour concevoir une centrale adaptÃ©e aux spÃ©cificitÃ©s et enjeux du site, diffÃ©rentes Ã©tudes ont Ã©tÃ© menÃ©es sur ces parcelles, peu propices Ã lâ€™agriculture et Ã faible sensibilitÃ© environnementale. Un diagnostic archÃ©ologique a permis dâ€™identifier des vestiges sur le terrain dâ€™implantation. Afin de les prÃ©server, la centrale a Ã©tÃ© conÃ§ue avec une complÃ©mentaritÃ© de structuresÂ : des pieux battus et des fondations hors-sols sur la zone des vestiges archÃ©ologiques. Les autorisations ont Ã©tÃ© accordÃ©es enÂ 2021. TotalEnergies a mis en Å“uvre des Ã©tudes dâ€™impact environnemental sur un cycle biologique de 12 mois pour Ã©tudier la faune et la flore locale et ainsi prendre les mesures nÃ©cessaires pour limiter les impacts grÃ¢ce Ã la sÃ©quence ERC “Eviter, RÃ©duire, Compenser”.

TotalEnergies combine centrale solaire et gaz sur son site de Bayet dans lâ€™Allier

SituÃ©e Ã proximitÃ© de la centrale Ã cycle combinÃ©e gaz opÃ©rÃ©e par TotalEnergies, la centrale solaire au sol de Bayet produira 38 GWh chaque annÃ©e, soit lâ€™Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique annuelle de plus de 17 000 habitants. Avec une puissance de 33 MWc, elle se classe parmi les plus grandes installations photovoltaÃ¯ques de lâ€™Allier. Â«Â Lâ€™implantation de la centrale solaire de Bayet sâ€™inscrit pleinement dans la stratÃ©gie multi-Ã©nergies de TotalEnergies, combinant renouvelables et flexibilitÃ©. Il tÃ©moigne de notre volontÃ© de produire une Ã©lectricitÃ© durable et locale. En tant quâ€™acteur intÃ©grÃ© de lâ€™Ã©lectricitÃ©, nous sommes fiers de contribuer Ã la transition Ã©nergÃ©tique dans les territoires. Cette dynamique se poursuivra grÃ¢ce aux nouveaux projets en dÃ©veloppement en Auvergne-RhÃ´ne-Alpes.Â Â» dÃ©clare GaÃ«l VallÃ©e, Directeur DÃ©veloppement TotalEnergies Renouvelables France.