Ã‰blouissement solaire et sÃ©curitÃ© aÃ©rienne : quand le solaire tape dans l’oeil des aviateurs ou les reflets de la discorde

CrÃ©Ã© cet Ã©tÃ© Ã la suite dâ€™un incident Ã lâ€™aÃ©roport International dâ€™Amsterdam-Schiphol, un collectif franÃ§ais interpelle les autoritÃ©s sur les risques dâ€™Ã©blouissement solaire dans le transport aÃ©rien. Attention dangerÂ ! Â

CrÃ©Ã© en juin 2025, le Bureau PrÃ©vention & Vigilance â€“ Risques dâ€™Ã‰blouissement Solaire sur le Transport (PV-REST) regroupe un collectif de pilotes, de contrÃ´leurs aÃ©riens, dâ€™experts, de dÃ©veloppeurs photovoltaÃ¯ques, dâ€™avocats et dâ€™assureurs. Ã€ ce jour, le collectif regroupe environ 200 membres, il sâ€™est constituÃ© Ã la suite de lâ€™incident survenu Ã lâ€™aÃ©roport International dâ€™Amsterdam-Schiphol.

Â«Â Ce risque dÃ» Ã lâ€™Ã©blouissement par des panneaux solaires est bien rÃ©elÂ Â»

Parmi les plus grands dâ€™Europe, lâ€™aÃ©roport a Ã©tÃ© contraint Ã la fermeture de sa piste principale en raison de lâ€™Ã©blouissement causÃ© par les reflets sur les panneaux solaires dâ€™une centrale Ã proximitÃ©. Des pilotes se sont plaints dâ€™une gÃªne visuelle importante lors des phases critiques dâ€™atterrissage, les empÃªchant de voir la piste principale et de manÅ“uvrer en sÃ©curitÃ©. Il a Ã©tÃ© convenu la fermeture de cette piste de 10 heures Ã midi les jours ensoleillÃ©s, prÃ©alablement au dÃ©mantÃ¨lement partiel des panneaux. Â« Cela tÃ©moigne des consÃ©quences opÃ©rationnelles et sÃ©curitaires que peut entraÃ®ner lâ€™absence de prÃ©caution adaptÃ©e. Ce risque dÃ» Ã lâ€™Ã©blouissement par des panneaux solaires est bien rÃ©el et devrait Ãªtre pris en considÃ©ration par la DGAC (Direction GÃ©nÃ©rale de lâ€™Aviation Civile) qui a la responsabilitÃ© de maintenir le meilleur niveau de sÃ©curitÃ© pour les Ã©quipages Â» dÃ©clare Anthony Madern, pilote de ligne et porte-parole du Bureau PV-REST.

La crainte dâ€™un incident majeur

En octobre 2024, la Direction GÃ©nÃ©rale de lâ€™Aviation Civile a levÃ© lâ€™obligation de rÃ©aliser des Ã©tudes dâ€™Ã©blouissement, en vigueur depuis 15 ans, pour les projets solaires Ã proximitÃ© des zones aÃ©roportuaires, sous motif de simplification administrative. Â« Cette dÃ©cision prise sans consultation des parties prenantes est totalement injustifiÃ©e. Elle ne prend pas en compte les prÃ©conisations du Parlement EuropÃ©en ni de lâ€™Organisation de l’Aviation Civile Internationale (OACI) concernant le maintien dâ€™une vigilance accrue pour les grandes surfaces rÃ©flÃ©chissantes aux abords des aÃ©rodromes. De nombreux professionnels, dÃ©veloppeurs, pilotes, contrÃ´leurs aÃ©riens, assureurs, avocats ou exploitants aÃ©roportuaires, redoutent quâ€™en lâ€™absence dâ€™une rÃ©glementation prÃ©ventive un incident majeur survienne Â» explique FranÃ§ois Versini-Campinchi, avocat spÃ©cialisÃ© dans les Ã©nergies renouvelables, cabinet CGR Avocats.

Un appel officiel aux pouvoirs publics

Â« DÃ©but septembre, nous avons adressÃ© une lettre au Ministre des Transports, Ã la DGAC, ainsi quâ€™aux Commissions parlementaires du SÃ©nat et de lâ€™AssemblÃ©e Nationale et qu’aux institutions EuropÃ©ennes, demandant le rÃ©tablissement immÃ©diat de lâ€™obligation dâ€™Ã©tudes dâ€™Ã©blouissement systÃ©matique pour tout projet photovoltaÃ¯que proche des aÃ©rodromes. Alors que le photovoltaÃ¯que traverse une pÃ©riode de contestation sur plusieurs fronts, tout incident ou accident affectant la sÃ©curitÃ© aÃ©rienne serait largement exploitÃ© pour mettre en cause sa lÃ©gitimitÃ©, ainsi que la crÃ©dibilitÃ© de la DGAC dans sa capacitÃ© Ã maintenir le meilleur niveau de sÃ»retÃ© pour lâ€™aviation, ainsi que des institutions qui lâ€™encadrent Â» dÃ©clare le Bureau PV-REST. Les dÃ©veloppeurs prÃ©sents dans le groupement indiquent quâ€™il est impÃ©ratif de concilier les objectifs de transition Ã©nergÃ©tique et le dÃ©veloppement de la filiÃ¨re avec les exigences de sÃ©curitÃ© aÃ©rienne. Â« La DGAC a fait le choix dâ€™aller Ã contresens du principe de prÃ©caution alors que la rÃ©glementation se durcit aux abords des rÃ©seaux ferrÃ© et routier, et de ses voisins europÃ©ens qui renforcent leur vigilance. Aucun reprÃ©sentant de la filiÃ¨re photovoltaÃ¯que, assureur ou expert indÃ©pendant nâ€™a Ã©tÃ© consultÃ© pour caractÃ©riser lâ€™impact rÃ©el de cette dÃ©rÃ©glementation Â» ajoute Marceau Leroux, porte-parole et Directeur France dâ€™Enerparc.

PV-REST soutient pleinement le dÃ©veloppement de lâ€™Ã©nergie solaire maisâ€¦

Le collectif souligne que la rÃ©alisation dâ€™une Ã©tude dâ€™Ã©blouissement est une dÃ©marche peu contraignante pour les dÃ©veloppeurs de projets photovoltaÃ¯ques. Le collectif a pris contact avec un expert de lâ€™Ã©blouissement photovoltaÃ¯que pour aborder les enjeux techniques de ces Ã©tudes. PV-REST soutient pleinement le dÃ©veloppement de lâ€™Ã©nergie solaire, mais rappelle quâ€™il est indispensable dâ€™assurer une stricte compatibilitÃ© avec les impÃ©ratifs de sÃ©curitÃ© aÃ©rienne, sur le territoire national et dans lâ€™Union europÃ©enne. Â« Nous demandons donc une concertation nationale et europÃ©enne sur une rÃ©glementation respectant le principe de prÃ©caution de sÃ»retÃ© aÃ©rienne et dÃ©finissant des prescriptions techniques pertinentes Â» concluent les contrÃ´leurs aÃ©riens membres du Bureau PV-REST.