Corsica Sole inaugure la centrale photovoltaÃ¯que de Pithiviers (45), symbole dâ€™un nouvel essor pour le territoire

Alors que la transition Ã©nergÃ©tique occupe une place centrale dans le dÃ©bat public, Corsica Sole vient dâ€™inaugurer une centrale solaire sur une ancienne friche industrielle Ã Pithiviers. Cette installation illustre la volontÃ© de transformer un site industriel historique en un atout durable pour la production locale dâ€™Ã©lectricitÃ©. Une reconversion au service du territoireÂ !

InstallÃ©e sur un terrain de 11 hectares, anciennement dÃ©diÃ© Ã la production dâ€™engrais et marquÃ© par son passÃ© industriel, la centrale photovoltaÃ¯que de Pithiviers illustre la stratÃ©gie de Corsica Sole, producteur indÃ©pendant dâ€™Ã©nergie solaire et spÃ©cialiste europÃ©en du stockage dâ€™Ã©nergie : valoriser des sites anthropisÃ©s et leur offrir une nouvelle vie. Comme le souligne Thomas Muller, directeur du dÃ©veloppement chez Corsica Sole : Â« Transformer une friche industrielle en centrale solaire dÃ©carbonÃ©e sâ€™imposait comme une Ã©vidence. Ce projet prouve quâ€™il est possible de conjuguer transition Ã©nergÃ©tique, sobriÃ©tÃ© fonciÃ¨re et dÃ©veloppement local. Â»

Une production Ã©quivalente Ã la consommation de 9 000 habitants

GrÃ¢ce Ã une conception adaptÃ©e, lâ€™implantation du projet a Ã©tÃ© pensÃ©e en tenant compte de lâ€™histoire du site, tout en limitant lâ€™impact des travaux sur le ruissellement des eaux de pluie. Les panneaux, installÃ©s sur des longrines, des fondations en bÃ©ton surÃ©levÃ©es, permettent de prÃ©server lâ€™intÃ©gritÃ© du sol.

Â« Cette rÃ©alisation montre concrÃ¨tement que nous avons les moyens en France de produire notre propre Ã©nergie propre, tout en donnant une seconde vie Ã des espaces artificialisÃ©s Â» prÃ©cise VÃ©ronique Troadec, Sous-prÃ©fÃ¨te de Pithiviers.

Avec une production annuelle estimÃ©e Ã 14 GWh, la centrale couvre lâ€™Ã©quivalent de la consommation Ã©lectrique de prÃ¨s de 9 000 personnes (chauffage inclus, calcul selon source ADEME 2023), soit lâ€™ensemble de la population de Pithiviers. Une contribution significative pour la transition Ã©nergÃ©tique de la rÃ©gion.

Un projet collectif soutenu par les acteurs locaux

Ce succÃ¨s est le fruit dâ€™une collaboration solide et constructive entre tous les acteurs mobilisÃ©s. Le projet a bÃ©nÃ©ficiÃ© du soutien de lâ€™Ã‰tat et des collectivitÃ©s, illustrant la volontÃ© de ces derniÃ¨res de porter des projets durables pour leur territoire. Â« Dans un contexte oÃ¹ la PPE a du mal Ã sortir, on a besoin de mettre en avant des projets comme celui-ci. Des projets qui dÃ©montrent que la transition Ã©nergÃ©tique et les Ã©nergies renouvelables peuvent non seulement rÃ©pondre aux besoins de la population, mais elles peuvent aussi Ãªtre facteur dâ€™emplois, dans les territoires et participer au lien social et de vie dans les territoires. Â» souligne JÃ©rÃ©mie Godet, Vice-prÃ©sident de la RÃ©gion et dÃ©lÃ©guÃ© au Climat et Ã la transition Ã©nergÃ©tique. ConÃ§u en lien Ã©troit avec les territoires et en phase avec les besoins locaux, ce projet a bÃ©nÃ©ficiÃ© de lâ€™expertise et de lâ€™engagement de partenaires clÃ©s : Sireos, entreprise franÃ§aise spÃ©cialisÃ©e dans la construction de centrales photovoltaÃ¯ques, SICAP pour le raccordement, Greensolvers pour lâ€™audit, et la SociÃ©tÃ© GÃ©nÃ©rale avec Monte Cristo Advisory pour le financement. Leur mobilisation a permis de concrÃ©tiser une installation durable, performante et pleinement intÃ©grÃ©e au territoire.

Protection de la biodiversitÃ©

Le projet sâ€™inscrit dans une dÃ©marche de revalorisation durable et repose sur plus de dix ans de suivi et dâ€™actions de remÃ©diation menÃ©es par le Groupe Roullier, propriÃ©taire du site. Ces actions ont permis dâ€™isoler les zones sensibles et de sÃ©curiser durablement le terrain. Par ailleurs, des inventaires de la faune et de la flore ont Ã©tÃ© rÃ©alisÃ©s, assurant la prÃ©servation de la vÃ©gÃ©tation locale.

Le chantier, organisÃ© selon un calendrier respectueux des contraintes Ã©cologiques, a dÃ©butÃ© par le dÃ©broussaillage en septembre et sâ€™est achevÃ© au printemps, permettant une mise en service dÃ¨s le dÃ©but de lâ€™Ã©tÃ©. Corsica Sole a Ã©galement mis en place des mesures spÃ©cifiques pour protÃ©ger la biodiversitÃ© : prÃ©servation des zones vÃ©gÃ©talisÃ©es restantes, limitation des terrassements et facilitation du passage de la petite faune. Une zone dâ€™exclusion a Ã©tÃ© instaurÃ©e afin de protÃ©ger la flore locale, illustrant une dÃ©marche responsable et durable visant Ã favoriser le maintien et le dÃ©veloppement de la biodiversitÃ© malgrÃ© un contexte environnemental contraint.

Sensibiliser les jeunes et crÃ©er du lien avec le territoire

Dans le cadre de cette inauguration, une visite pÃ©dagogique a Ã©tÃ© organisÃ©e en partenariat avec les quatre Ã©coles primaires de Pithiviers, soit 10 classes et prÃ¨s de 250 Ã©lÃ¨ves de CM1 et CM2. Les enfants ont pu dÃ©couvrir les installations, sâ€™initier aux enjeux de la transition Ã©nergÃ©tique et explorer les mÃ©tiers liÃ©s aux Ã©nergies renouvelables. Ã€ cette occasion, un cahier dâ€™activitÃ©s leur a Ã©tÃ© remis pour renforcer lâ€™aspect Ã©ducatif de la visite. Par ailleurs, un panneau pÃ©dagogique a Ã©tÃ© installÃ© sur la grille de la centrale solaire afin de sensibiliser les visiteurs aux Ã©nergies renouvelables et de prÃ©senter le fonctionnement concret de lâ€™installation.