Inflation Ã©nergÃ©tique et fiabilitÃ© du rÃ©seau : la France doit davantage diversifier son mix de production Ã©lectrique selon Eaton

Depuis quelques mois, la France est entrée dans un nouveau paradigme de la rareté, où l’énergie est de plus en plus chère. Si l’usage en abondance du nucléaire et des combustibles fossiles avec un prix bon marché a marqué une certaine époque dans l’Hexagone, celle-ci est dorénavant révolue en 2022. En effet, la baisse de disponibilité, la maintenance, le grand carénage, les coûts de démantèlement du nucléaire historique et l’augmentation des coûts de construction des nouvelles centrales ne vont faire que surenchérir les coûts de l’électricité nucléaire.

Il est nécessaire pour la France de redoubler d’efforts concernant la diversification de son mix de production électrique. En dehors des prix, l’urgence climatique et la nécessaire électrification des usages pour sortir des combustibles fossiles, auquel s’ajoute les problématiques d’indépendance énergétique et de sécurité d’approvisionnement, se posent de façon de plus en plus aigüe et renforce l’urgence d’une transition énergétique rapide.

L’Ademe a été catégorique : dans tous les scenarii possibles pour atteindre la neutralité carbone, un accroissement de la production d’énergie locale, durable et sécurisée est nécessaire. Et les bâtiments doivent être pris en compte dans ces scenarii.

En effet, afin d’améliorer la gestion de l’infrastructure électrique existante et planifier les besoins futurs en énergie, il est possible de gérer le système énergétique des bâtiments comme un réseau local et ainsi transformer les bâtiments en hubs énergétiques. L’approche Building-as-a-Grid conçue par Eaton, spécialiste de la gestion énergétique, contribue au développement de solutions pour accélérer la transition énergétique locale.

« On constate une prise de conscience croissante des mécaniques du marché énergétique de la part des consommateurs, ainsi qu’une acceptation par l’industrie et l’administration du rôle de l’utilisateur dans le maintien de la stabilité du réseau électrique. Néanmoins, il reste encore beaucoup à faire pour qu’une réflexion approfondie sur le mode d’utilisation et les sites de génération de l’énergie fasse partie intégrante du monde professionnel et de la vie de tous les jours. Pour permettre aux entreprises et aux particuliers d’interagir plus facilement et plus intelligemment avec le réseau électrique, il sera nécessaire d’adopter une réglementation claire en matière de déploiement et d’intégration des actifs de flexibilité, afin de rendre le réseau électrique fiable, sûr et prêt pour un avenir très différent. » commente Christophe Bourgueil, Business Developer des solutions de Transition énergétique et de stockage d’énergie pour Eaton en France.