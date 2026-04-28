La capacitÃ© solaire photovoltaÃ¯que de l’Ã‰gypte atteindra 34,3 GW d’ici 2035

La production d’Ã©lectricitÃ© en Ã‰gypte a historiquement Ã©tÃ© dominÃ©e par le gaz naturel, avec de grandes centrales Ã cycle combinÃ© formant l’ossature du systÃ¨me Ã©lectrique. Jusqu’Ã rÃ©cemment, les Ã©nergies renouvelables, en particulier le solaire, jouaient un rÃ´le limitÃ©, la capacitÃ© solaire PV restant infÃ©rieure Ã 2 GW en 2020. Ces derniÃ¨res annÃ©es, le pays a accÃ©lÃ©rÃ© le dÃ©ploiement des Ã©nergies renouvelables dans le cadre d’un changement plus large dans son mix de production, le solaire photovoltaÃ¯que Ã©mergeant comme la technologie Ã la croissance la plus rapide dans cette transition. Dans ce contexte, la capacitÃ© solaire photovoltaÃ¯que devrait passer d’environ 2,9 GW en 2025 Ã environ 34,3 GW d’ici 2035, selon GlobalData.

Dans un dernier rapport dÃ©diÃ© Ã lâ€™Egypte, Â GlobalData, rÃ©vÃ¨le que la capacitÃ© cumulÃ©e d’Ã©nergie renouvelable du pays devrait atteindre environ 49,7 GW d’ici 2035, principalement grÃ¢ce aux centrales solaires photovoltaÃ¯ques. Cette montÃ©e en puissance rapide reflÃ¨te l’accent mis par l’Ã‰gypte sur le dÃ©ploiement Ã grande Ã©chelle des services publics, soutenu par des niveaux d’irradiation favorables et un portefeuille croissant de grands projets.

L’expansion de la capacitÃ© solaire repose sur un cadre politique et d’investissement complet. Des lois fondamentales telles que la Loi sur les Ã©nergies renouvelables et la Loi sur l’Ã©lectricitÃ© ont ouvert le marchÃ© aux producteurs indÃ©pendants, tandis que des incitations telles que des rÃ©ductions d’impÃ´ts, une rÃ©duction des droits de douane et l’accÃ¨s aux terres ont amÃ©liorÃ© la viabilitÃ© des projets. Les accords d’achat d’Ã©lectricitÃ© Ã long terme (PPA), les garanties souveraines et l’expansion des modÃ¨les de construction de leurs propres projets ont encore renforcÃ© la confiance des investisseurs et accÃ©lÃ©rÃ© l’exÃ©cution des projets.

De plus, des initiatives nationales telles que la plateforme Nexus of Water, Food and Energy ont mobilisÃ© des financements internationaux et permis un dÃ©ploiement solaire Ã grande Ã©chelle. Des mÃ©canismes accÃ©lÃ©rÃ©s comme la Golden License ont simplifiÃ© les approbations rÃ©glementaires, rÃ©duisant considÃ©rablement les dÃ©lais de dÃ©veloppement. De plus en plus, de nouveaux projets solaires intÃ¨grent Ã©galement le stockage par batterie, amÃ©liorant la stabilitÃ© du rÃ©seau et permettant une meilleure gestion des pics de demande.

Mohammed Ziauddin, analyste Ã©nergÃ©tique chez GlobalData, commente : Â« Le solaire photovoltaÃ¯que Ã©merge comme le principal moteur de croissance dans le secteur Ã©gyptien de l’Ã©nergie, soutenu par une forte disponibilitÃ© des ressources, une amÃ©lioration de l’Ã©conomie des projets et un soutien politique soutenu. Sa scalabilitÃ© et sa compÃ©titivitÃ© en matiÃ¨re de coÃ»ts le rendent bien adaptÃ© Ã la demande croissante d’Ã©lectricitÃ©, tandis que les technologies complÃ©mentaires continuent de soutenir la stabilitÃ© du systÃ¨me. Â» Et de conclure : Â« Au cours de la prochaine dÃ©cennie, l’Ã‰gypte devrait donner la prioritÃ© au dÃ©ploiement solaire Ã grande Ã©chelle comme moteur central de l’expansion de son secteur Ã©nergÃ©tique. Au-delÃ de la demande intÃ©rieure, le solaire devrait Ã©galement jouer un rÃ´le stratÃ©gique plus large pour permettre la production d’hydrogÃ¨ne vert et soutenir les initiatives commerciales transfrontaliÃ¨res de l’Ã©lectricitÃ©, positionnant le pays comme un pÃ´le rÃ©gional d’Ã©nergie propre. ParallÃ¨lement Ã une dÃ©pendance soutenue au gaz naturel et Ã l’introduction de l’Ã©nergie nuclÃ©aire, cette approche devrait soutenir un systÃ¨me Ã©lectrique diversifiÃ© et rÃ©silient tout en renforÃ§ant la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique Ã long terme et le potentiel d’exportation. Â»