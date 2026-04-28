Facture d’électricité : Enercoop propose des offres flexibilité en phase avec la production d’énergie renouvelable

Alors que la guerre au Moyen-Orient a remis sur le devant de la scène la nécessaire électrification de nos usages, un des leviers les plus efficaces sur lequel agir reste celui du pouvoir d‘achat des consommateurs : rendre accessible la consommation d’énergie renouvelable. Ainsi, Enercoop, coopérative qui fournit et produit une électricité 100 % renouvelable et française, a développé des offres “flexibilité” qui permettent de bénéficier concrètement de prix moins élevés en synchronisant sa consommation avec la production d’électricité renouvelable. Décryptage !

Grâce aux énergies renouvelables, l’électricité devient abondante et moins chère l’après-midi et la nuit. En faisant évoluer ses offres, Enercoop aide aussi ses clients à réduire leur consommation pendant les pics, et donc à limiter le recours aux centrales au gaz et à charbon, fortement émettrices de CO2.

L’offre Flexibilité 2 saisons avec “saison froide” et “saison chaude”, avec différentes plages d’heures creuses et d’heures pleines en journée, s’appuie sur quatre tarifs distincts tout au long de l’année, avec des heures creuses qui sont 27% moins chères que les heures pleines, et représentent 53% du temps sur une année (vs 35% avec une offre HP/HC classique dont les horaires sont définis par Enedis). Cette offre est adaptée pour les logements avec une consommation modulable et saisonnière, qui ne se chauffent pas ou peu à l’électricité et peuvent donc décaler au minimum 35 % de leurs consommations d’électricité sur la journée ou sur le week-end.

L’offre peut être complétée d’une option “Jour de pointe” : une alerte est envoyée la veille pour prévenir d’un pic de consommation et pour ainsi inciter les clients à décaler leurs usages. Ajouter cette option permet des économies tout au long de l’année car les tarifs de l’offre y sont moins chers, quand bien même celui des heures pleines est plus élevé lors des jours de pointe.

L’offre Flexibilité Nuit & Week-end se déploie comme telle. Tout au long de l’année, chaque nuit de la semaine est en heure creuse de 23h à 5h59. Les week-ends et jours fériés sont intégralement en heures creuses. Ainsi, avec l’offre Flexibilité Nuit & Week-end, les consommateurs bénéficient d’heures creuses 44 % moins chères que les heures pleines, soit un écart plus important qu’une offre classique HP/HC (où les horaires sont fixés par Enedis). Fidèle à son modèle coopératif, Enercoop construit ses offres avec l’appui de ses sociétaires et consommateurs, afin qu’ils puissent contribuer à un modèle 100 % renouvelable dans lequel production et consommation sont alignées.