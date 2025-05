IndonÃ©sie-Singapour : TotalEnergies et RGE franchissent une nouvelle Ã©tape-clef dans un projet solaire gÃ©ant avec batteries

TotalEnergies et RGE, un groupe actif dans les secteurs des bioressources et de l’énergie, viennent d’annoncer que l’Autorité du marché de l’énergie de Singapour a accordé aujourd’hui une licence conditionnelle à Singa Renewables (« Singa »), leur coentreprise détenue à parts égales, pour l’importation d’1 GW d’électricité renouvelable en provenance d’Indonésie. Les partenaires ont également signé un protocole d’accord avec Singapore Energy Interconnections (SGEI) afin de développer conjointement un interconnecteur sous-marin permettant l’importation d’électricité de l’Indonésie vers Singapour.

Les partenaires avaient signé auparavant un accord de co-investissement pour développer, construire et exploiter une installation hybride composée d’une centrale solaire, d’un système de stockage par batterie (BESS), et d’un câble sous-marin dans la Province de Riau, en Indonésie, à l’occasion d’une cérémonie officielle à Jakarta le 28 mai dernier, en présence du président français Emmanuel Macron et du président indonésien Prabowo Subianto.

Le projet fournira de l’électricité renouvelable et stable à des clients électro-intensifs à Singapour, ainsi qu’aux complexes industriels situés près du site solaire dans la province de Riau, en Indonésie. Tout au long du développement du projet, les partenaires s’appuieront sur l’expertise mondiale de TotalEnergies dans les grands projets énergétiques, tout en tirant parti de l’implantation de RGE en Indonésie et à Singapour. « Je tiens à remercier les autorités singapouriennes pour l’octroi des licences nécessairesà cette initiative majeure d’importation d’électricité, que nous nous réjouissons de développer avec RGE », a déclaré Helle Kristoffersen, Présidente Asie et membre du Comité exécutif de TotalEnergies. « Ce projet contribuera à l’objectif de Singapour d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050, tout en soutenant le développement économique de la Province de Riau, en Indonésie. Cette initiative illustre également l’engagement de TotalEnergies en faveur de la transition énergétique et de la sécurité d’approvisionnement de l’ASEAN. »